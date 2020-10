Ballerups unge er vilde med erhvervs- uddannelsen

Rigtig mange unge fra Ballerup søger ind på Next og en af de mange erhvervsuddannelser, der findes på det lokale campus. Foto: Arkivfoto

Uddannelse Ved skoleårets begyndelse valgte mere end hver femte afgangselev i Ballerup en erhvervsuddannelse. Det er flest i Danmark. Det glæder både elever og erhvervsliv.

Af Ulrich Wolf

Gymnasiet, 10. klasse eller en praktisk ungdomsuddannelse – også kaldet en erhvervsuddannelse, er valgmulighederne, når unge skal finde ud af, hvad de skal efter grundskolen.

I år er mere end hver femte 9. og 10. klasses-elev fra Ballerup Kommune startet på en erhvervsuddannelse. Det er en stigning på otte procent i forhold til året inden. Det er den største stigning præsteret af alle landets kommuner.

Eleverne er blandt andet startet på NEXT Ballerup Business Campus, som er et af de steder i kommunen, hvor de unge kan skifte grundskoletiden ud med en erhvervsuddannelse.

Et relevant arbejde

17-årige Alfred Fruelund fra Måløv er en af de nye erhvervsuddannelseselever. Han er startet på eux business – en uddannelse, som kombinerer gymnasiale fag og en erhvervsuddannelse.

”Det er en praktisk orienteret uddannelse, hvor man specialiserer sig inden for businessfagene. For mig er det et kæmpe plus, at jeg, når jeg er færdig med uddannelsen om fire år, kan gå ud og finde et relevant arbejde i modsætning til, hvis jeg havde valgt gymnasiet,” siger Alfred Fruelund, der på grund af gymnasiefagene på uddannelsen også har gode muligheder for at læse videre, blandt andet på universitet eller på en professionshøjskole, når han har afsluttet eux business.

Alfred Fruelund drømmer om at blive bilsælger, så han kan dyrke sin interesse for salg og kundeservice, og han fortæller begejstret, at han allerede fået lov til at prøve kræfter med netop det sin nye uddannelse.

”Skolearbejdet på NEXT har været rigtig sjovt, og vi har haft en masse erhvervsfag, hvor vi skal komme med en idé til at starte vores egen virksomhed og derefter prøve at føre den ud livet. Vi prøver en masse ting, som vi aldrig har prøvet før. Det er meget sjovt. Især at have med økonomien i det at gøre,” siger eux business-eleven, som er glad for, at lærerne er gode til at give de klassiske boglige fag et twist, så det virker relevant for ham og der, hvor han gerne vil nå hen med uddannelsen.

”Lærerne tager også højde for hver enkelt elev, og de er gode til at vise, hvordan vi kan gribe opgaverne an, alt afhængig af hvilken type elev vi er,” siger Alfred Fruelund.

En erhvervsgevinst

En af grundene til stigningen i Ballerup Kommune er blandt andet, at kommunen har haft større fokus på at vise, at der findes andre veje end til gymnasiet. Det er blandt andet sket gennem et samarbejde med NEXT Ballerup Business Campus. På skolen er de glade for de nye elever, men de ved også, at interessen forpligter.

”Vi mener det, når vi siger, at man med en eux business får det bedste fra to verdener, og det er vores forpligtelse, at eleverne også oplever at blive både praktisk og bogligt udfordret gennem skoletiden på NEXT. På den måde kan eleverne være med til at skabe større opmærksomhed omkring de mere praktisk orienterede uddannelser, og en erhvervskommune som Ballerup får bedre forudsætninger for at tilbyde lokale virksomheder den arbejdskraft, der er behov for,” siger vicerektor Martin Kramer-Jørgensen.

Mange muligheder

En eux business tager op til fire år og byder både på gymnasiefag, praktiske fag og praktikophold i en relevant virksomhed. På NEXT Ballerup Business Campus er der over 750 elever, og udover at man kan tage en eux business-uddannelse, er det muligt at gå på hhx (den handelsorienterede gymnasieuddannelse), tage en business erhvervsuddannelse (indenfor detail, eventkoordinator, handel) eller gå i 10. klasse.