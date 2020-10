Toms efterlyser chokoladehistorien

En af de tidligere medarbejdere på Toms med pakker af det velkendte chokoladepålæg, som rigtig mange har lagt på deres brød igennem årene. Foto: privatfoto

Minder I næsten 60 år har Toms-fabrikkerne spredt deres duft over Ballerup og omegn. Nu efterlyser Toms Gruppen erindringer og historiske genstande fra tidligere medarbejdere.

Af Ulrich Wolf

Kender du nogen, eller har du selv arbejdet for Toms?

Igennem 60 år har medarbejdere, deriblandt rigtig mange lokale, troligt mødt op og bidraget til Toms Gruppens udvikling. Nu indsamler Toms Gruppen erindringer og historiske genstande fra tidligere medarbejdere.

Toms vil belyse arbejdslivet for de mange medarbejdere, som står bag Toms ikoner som Guld Barren og Anthon Bergs marcipanbrød og efterlyser derfor medarbejdere, som vil dele deres erindringer. Erindringerne vil give et særligt indblik i, hvordan arbejdslivet hos Toms Gruppen har formet sig. De kan bidrage med detaljer og beskrivelser, der kan være svære at opstøve i andre historiske kilder. Samtidig kan erindringer gøre historiefor-

tællingen om konfekturebranchen levende og nuanceret gennem små betragtninger om store begivenheder.

Fra Amager til Ballerup

Før Toms flyttede til Ballerup, lå fabrikken på Amager.

I 1961 havde produktionen haft så meget vokseværk, at det var nødvendigt med nye omgivelser. Erindringer er glimrende kilder til at forstå, hvad det betød for medarbejderne, at arbejdspladsen rykkede ud af København. Kay Christensen (ansat hos Toms Chokoladefabrik A/S fra 1936) har fortalt om transporten til den nye arbejdsplads:

”Der blev imidlertid oprettet en privat busforbindelse både for arbejdere og fabriksfunktionærer, og en for kontorfunktionærer, med ankomst henholdsvis klokken syv og otte om morgenen. De var godt fyldt op, om der var to busser klokken syv, huskes ikke, og busserne måtte kun stoppe ude i Å-gade ved Jagtvej, der måtte ikke tages folk op på ruten, HT (eller hed det KS?) måtte ikke påføres unødig konkurrence.” Efter et par år stoppede bussen med at køre, da medarbejderne ikke længere brugte tilbuddet. Flere medarbejdere var enten stoppet eller flyttet tættere på Ballerup.

Medarbejdere søges

Indsamlingen er allerede startet, og fristen for aflevering af erindringer er forlænget til den 1. april 2021. Har man arbejdet for Toms Gruppen (Toms, Anthon Berg, Galle og Jessen, Pingvin, Bogø m.fl.) eller kender en, som har, så tøv endelig ikke med at tage kontakt på oplevtoms@tomsgroup eller telefon 44 89 12 51 for at høre mere om tilmelding til indsamlingen.

Indsamlingen inkluderer også forskellige genstande til at fortælle om Toms Gruppens historie.

Man kan læse mere om projektet på: https://tomsgroup.com/toms-historie/toms-gruppens-kulturarv/.