”Det er vigtigt at være en del af samfundet”

Zainab Hshem kom til Danmark for 22 år siden fra Irak. Nu hjælper hun som forkvinde for Bydelsmødrene i Ballerup andre indvandrerkvinder med at blive en aktiv del af lokalsamfundet. Foto: privatfoto

Integration Bydelsmødrene i Ballerup er netop blevet en selvstændig forening. De hjælper andre indvandrerkvinder til at blive en del af det danske samfund. Vi har mødt forkvinde Zainab Hshem og næstforkvinde Zeinab.

Af Anja Berth Lissner

Hvordan finder man ud af, hvad ens børn har for i dansk og matematik, hvornår er der forældremøder, hvor ligger sundhedshuset, hvordan låner man bøger og hvilke traditioner er der i samfundet og nærmiljøet?

Bydelsmødrene i Ballerup har i over ni år hjulpet andre indvandrerkvinder som dem selv til at blive selvhjulpne og en del af det danske samfund.

Zainab Hshem er forkvinde i foreningen, som netop er blevet en selvstændig forening. De holder til i beboerlokalet i Hedeparken, hvor de fleste kvinder bor.

Zainab Hshem ved om nogen, hvad det vil sige at lande i en ny kultur. Hun kom til Danmark for 22 år siden fra Irak af private årsager. Nu skulle hun lære et nyt sprog, en ny kultur og vænne sig til vejret.

”Det har taget mig ti år at vænne mig til vejret – jeg kunne godt blive lidt deprimeret, når det er mørkt og koldt, men nu har jeg vænnet mig til det og kan godt lide, at det skifter mellem årstiderne,” siger Zainab Hshem, der er gift og har tre børn.

For 22 år siden var det hende, der skulle finde ud af, hvordan man bruger sundhedssystemet, hvordan man deltager i forældremøder og hvordan man bedst hjælper sine børn med lektier. Nu giver hun det, hun selv har lært, videre.

”Det er vigtigt at være en del af samfundet. Jeg vil hjælpe andre til at klare sig selv. Man må ikke isolere sig, men skal deltage i ting. Vi holder også jul – vi spiser ikke flæskesteg, men har juletræ og gaver,” siger Zainab Hshem, der er ’meget glad for at bo i Danmark – jeg elsker Danmark’.

Hyggeligt med jul

Næsten-navnesøster og næstforkvinde i foreningen, Zeinab, kom til Danmark for 11 år siden fra Tanzania. Hun er i gang med en pædagoguddannelse på Campus Carlsberg.

”Jeg arbejdede i flere år i en børnehave som medhjælper og var så glad for det, at jeg besluttede at uddanne mig,” siger Zeinab.

Hun har tre gode råd til indvandrere, der kommer til Danmark:

”Lær sproget, lær kulturen og vær en del af samfundet. Det kan ikke nytte noget af leve i et parallelsamfund,” siger hun.

Lige nu arbejder foreningen på at lave et julearrangement for beboerne.

”Det kommer lidt an på hvor meget vi må være sammen på grund af corona, men vi trænger til lidt fest,” siger Zainab.

Begge kvinder glæder sig til juletiden.

”Det er så hyggeligt med lys og pynt, og man bliver i godt humør,” siger Zainab og Zeinab tilføjer, at hun lige har set på youtube, hvordan man laver brunede kartofler.

Det vil hun også prøve.