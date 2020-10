Når næstekærlighed lyder som et rockband

Gaskapellet var blandt de bands, der skabte den musikalske ramme for en festlig aften i Baltoppen Live. Foto: Gitte Nobel/Key Point

Musik Rock for hjemløse i Baltoppen Live lørdag, blev en kæmpe succes med frivilligt hjerteblod, masser af fed rock og et helt særligt fællesskab.

Af Anja Berth Lissner

”Det gode man selv har, skal man dele med andre”.

Sådan lød det fra Ballerups borgmester Jesper Würtzen (A), da han åbnede ballet i Baltoppen LIVE lørdag aften – kun et døgn senere end statsminister Mette Frederiksen (A) havde proklameret flere restriktioner i forhold til coronaepidemien. Men Gud være lovet ingen påbud, der forhindrede det længe planlagte arrangement, Rock for Hjemløse Vol. 2, som er skabt og orkestreret af frivillige kræfter – såvel arrangører som musikere, ligesom det frivillige fotografkollektiv klub Key Point dækkede begivenheden tæt.

Det blev dog ingen dansefest, men en siddende koncert for de 150 gæster i salen, hvor borde og stole var artigt placeret og dekoreret med vand og stearinlys.

Og så var der håndsprit overalt og mundbind, sponsoreret Ballerup Apotek, da det var vigtigt for chef for Baltoppen LIVE, Ib Jensen, at gæsterne kunne føle sig trygge.

Aftenens konferencier var den legendariske rockjournalist Steffen Jungersen, der også optrådte frivilligt.

”Mit hjerte banker for sagen – for hjemløse. Jeg har boet på Nørrebro i 35 år og har ofte set nogen stå og græde ude på gaden, fordi de ikke har et hjem. Jeg kan ikke have, at der er to procent af befolkningen, der ejer det hele. Hvis man kan, skal man hjælpe andre, og der er mange, der kalder mig en gammel kommunist, men det er fint, så længe jeg kan være med til at støtte en god sag. Og så kender jeg mange af aftenens bands, så jeg glæder mig også til at høre noget fed musik,” sagde Steffen Jungersen til Ballerup Bladet.

Lokalt band med stor rockstemme

Efter lidt tekniske startvanskeligheder kom aftenens første band, de lokale M.A.S.K, i gang, og det var immervæk smæk for rockskillingen, da Katrine Wachmanns vokal fyldte salen.

Siden gik det slag i slag med navne som Purple Eclipze, Rubber Band, Falling Hazard (i øvrigt med Ballerup Bladets tidligere redaktør, Lars Schmidt, på bas), ZZ Top Jam og Gaskapellet.

Forsanger i Gaskapellet, Kim Sambleben, har været med til at starte natcaféen for udsatte borgere i Hillerødgade i Københavns Nordvestkvarter, og det var den gode sag, der fik ham til at optræde sammen med sit band.

”Min farfar var spillemand og min far akrobat, så det ligger jo lidt til familien at optræde, og så er det en god sag at støtte,” sagde Kim Sambleben, der også havde taget et par nevøer med til koncerten, hvor de spillede gamle Gasolin-numre som ’Skru Op’ og ’Se din by fra tårnets top’.

Losset ud i arbejde

Det er anden gang, at arrangementet Rock For Hjemløse afvikles i Baltoppen LIVE, og alle pengene fra billetindtægterne går ubeskåret til foreningen Rock For Hjemløse.

Ved lørdagens koncert blev der samlet 28.536 kroner ind fra billetindtægterne.

En af initiativtagerne til arrangementet, Niels Niels Gulbech-Eiruff, der også er aktiv i foreningen Møllens Venner, håber, at der kommer flere koncerter. Trods corona.

”Det betyder alverden for de hjemløse, at vi kan samle penge til, at de kan komme videre og klare sig selv. Hjælp til selvhjælp. Nogle har måske brug for et kørekort, og så kan vi hjælpe med til at få dem losset ud i arbejde,” sagde Niels Gulbech-Eiruff, der glædede sig over den store opbakning både fra kommunen, Baltoppen LIVE og de mange frivillige bands, fotografer og aktører.