Storsejr til LSF

fodbold LSF mødte i weekenden Birkerød og det endte med en afklapsning til gæsterne.

Af redaktionen

Allerede efter et par minutters spil lå bolden i kassen. Det talte dog ikke da der korrekt blev fløjtet for offside – men så var tonen ligesom slået an.

Smørum-drengene var virkelig oppe på dupperne og det der specielt fungerede i dag var, at når bolden blev tabt lykkedes genpresset. Det var betryggende at vide for LSF og selvom Birkerød havde deres nålestiksangreb blev det ikke rigtig til noget.

Da Jacob Lind ramte tværribben på et flot angreb midt i halvlegen, var det kun et spørgsmål om tid før netmaskerne blafrede – helt præcist i det 36. minut.

LSF-backen Dennis Lind kom over kanten og lagde den præcis til en anden af kampens store spillere – Marcus Weiss – og da han satte kattepoten på, blev den drejet ind i kassen til en fortjent 1-0 føring der holdt til pausen.

2. halvleg blev en noget ensidig forestilling hvor LSF score ffem mål og selvom Birkerød ramte stolpen i slutminutterne, så endte det med en tennisciffer sejr på 6-0.

Nu er kampene udsat i et stykke tid, og LSF ligger på en delt førsteplads med Herlev endda med en bedre målscore.