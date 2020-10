Nu skal der gøres ekstra rent

Der skal gøres ekstra rent i institutioner og andre steder, hvor mange samles i de kommende måneder, hvor de fleste er indendørs. Foto: Colourbox.

Rent Kommunale institutioner og BFO’er vil gøre ekstra rent i de kommende måneder i forbindelse med coronasituationen.

Af Ulrich Wolf

Efteråret er over os, og vintermånederne er på vej. Det betyder, at flere og flere forældre, pårørende, børn, brugere og medarbejdere vil opholde sig mere indendørs på institutioner, dagtilbud, BFO’er, skoler og andre kommunale institutioner i de kommende måneder.

På grund af corona-situationen har der siden foråret været ekstra fokus på hygiejne og grundig rengøring. Situationen er løbende blevet fulgt og vurderet, og der er nu politisk enighed om at øge rengøringsniveauet i vintermånederne.

Politisk fokus

Det betyder, at alle kontaktflader bliver rengjort en ekstra gang dagligt i dagtilbud, 0-6 år, på skoler, BFO’er og klubber/fritidscentre.

Desuden også på bosteder, specialinstitutioner og lokaliteter med direkte eller indirekte ældrekontakt, biblioteker, kulturhuse, musikhuse og musik- og billedskoler.

”Vi har længe haft politisk fokus på rengøringen i Ballerup Kommune. Corona-situationen har ikke gjort vores opmærksomhed mindre, og det glæder mig, at vi i vintermånederne kan iværksætte yderligere rengøring for at forebygge smittespredning, når vi alle kommer til at opholde os mere indenfor,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Det er blandt andet toiletter, håndvaske, borde, håndtag, gelændere og

kontakter, der får en ekstra tur med rengøringsmidlerne.

Coor – Ballerup kommunes nuværende rengøringsleverandør – udfører opgaven.