Flere medarbejdere muligvis forgiftet i testcenter

For nylig flyttede testcenteret i Ballerup fra hvide telte ved Super Arenaen til et nyt indendørs center på Energivej, hvor der både var adgang for gående og et spor til drive-in. I sidste uge blev flere medarbejdere indlagt med symptomer på kulilteforgiftning. Foto: privatfoto

Usundt Sidste uge blev flere medarbejder på det nye test-center på Energivej indlagt med symptomer på kulilteforgiftning. Nu er alle drive-in-testcentre i regionen midlertidigt lukkede.

Af Anja Berth Lissner