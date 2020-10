Ny butik i centret: Velvære til hud, hår og hjemmet

Caroline er storemanager i Rituals, som sælger dufte og cremer. Foto: Anja Berth Lissner

Velvære og gode dufte er endnu vigtigere nu, mener store manager i Rituals, som netop er åbnet i Ballerup Centret.

Af Anja Berth Lissner

Det store japanske kirsebærtræ forsøger at tage al opmærksomheden, men når man først har fået drejet hovedet væk fra den prægtige trækrone med hvide blomster, frydes synet af flasker og krukker i nøje farveorden.

Skønhedsbrandet Rituals har tyve år på bagen, syv i Danmark og et netop kommet til Ballerup Centret. Lige skråt overfor Bog & Idé er Rituals åbnet, og her er Caroline store manager.

Mens andre brancher har knækket halsen på coronakrisen, har Rituals i år åbnet tre nye butikker i Storkøbenhavn. Blandet andet i Ballerup.

”Coronakrisen har betydet, at vi er mere hjemme nu og har måske mere tid til vores morgenritual og indre velvære,” forklarer Caroline.

Rituals produkter er indrettet i farver og dufte og der er noget både til kroppen, huden, håret og hjemmet, til balance, til indre ro og til opkvikkende effekt.

Rituals har åbnet hver dag fra 10 til 19 og i weekenden fra 10 til 17.

Carolines fulde navn er redaktionen bekendt, men hun ønsker ikke at få sit efternavn oplyst i artiklen.