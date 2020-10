’Jeg fortryder intet – kun at jeg ikke blev frømand’

Wamwati Karuri er ny sognepræst i Skovlunde Kirke. Han er opdraget katolsk, har været forbi Pinsekirken, men altså endt i folkekirken. Foto: Dan Møller

Præst Wamwati Karuri er katolsk opdraget, tidligere rapper, inkarneret fodboldfan og er netop ansat som præst i Skovlunde Kirke.

Af Anja Berth Lissner

’Så følger han i det mindste Gud’.

Familien fra Kenya skulle lige vænne sig til, at Wamwati Karuri blev præst i den danske folkekirke.

Men selvom det var et anden kirkesamfund end den katolske, som familien bekender sig til, glædede man sig over beslutningen om at uddanne sig til cand.theol.

41-årige Wamwati Karuri er netop begyndt som præst i Skovlunde Kirke, hvor han i særdeleshed skal fungere som børne- og ungdomspræst og blandt andet forestå konfirmationer.

Han glæder sig til at blive en del af samfundet i Skovlunde og til at møde kirkegængere og børn og unge.

”Jeg har talt med mange af de børn og unge, der bor her, og de har en oplevelse af, at her ikke sker noget i Skovlunde for dem. Det er jo ikke så godt, så det vil jeg gerne forsøge at gøre noget ved sammen med de unge. Det kan være klubber her i kirken eller små arrangementer. Det vigtigste er, at de er med til at beslutte det, så de føler, at det er deres arrangement,” siger Wamwati Karuri.

Opvokset på Østerbro

Han var selv barn i 80erne. Født i Danmark af kenyasianske forældre, men som flere ofte undrende bemærker, taler han ’glimrende dansk’. Det siger sig selv, for han er født på Østerbro i København og moren, der er født i Kenya, insisterede på selv at tale dansk og det skulle børnene også. Wamwati Karuri kan ikke engang tale swahili med den øvrige familie, der bor i Kenya.

Han har boet på Østerbro hele sit liv – som barn i ambassadekvarteret ved søerne og i dag bor han på ydre Østerbro sammen med sin kone, Hazel og deres to børn på syv og 13 år.

Han gik på den katolske privatskole Institut Sankt Joseph og senere på Niels Steensens Gymnasium, hvorfra han blev student i 1999.

Aldrig skilles

Forældrene blev skilt da han var to år, og han ved i dag, at han aldrig selv vil blive skilt.

”Jeg ved godt, at der er mange, der siger, at det kan jo ske, men jeg vil ikke engang have den tanke ind i mit hoved. Jeg forsøger hver dag at gøre mit bedste for, at det aldrig sker,” siger han.

Hvorfor? Fordi det er frygteligt at blive skilt?

”Ja”.

En del af fællesskabet

Han er klar over, at det ikke er hver dag, man ser en præst i den danske folkekirke med hans hudfarve.

Som barn og ung er han blevet kaldt både ’neger’, ’abekat’ og ’sorteper’, men for det meste har han haft skyklapper på og ikke rigtigt taget sig af det.

”Det lyder måske mærkeligt, men jeg har aldrig tænkt på, at jeg er anderledes, måske fordi jeg altid bare har været en del af fællesskabet,” siger han.

Gymnasietiden fristede med fester og sjov og ballade og troen blev lagt lidt på hylde. Det gjorde kampsporten til gengæld ikke, og der var også tid til basketball.

På pladespilleren lå vinylskiver med hård rock som AC/DC, Nirvana og Metallica. Morens kæreste havde et antikvariat i kælderen, hvor man kunne finde de fedeste lper.

Men lige efter studentereksamen begyndte han at rappe sammen med nogle venner, primært på engelsk.

Real Madrid-fan

Han fortryder ikke noget, men hvis han kunne gøre noget om, var det at blive frømand. Ligesom kronprins Frederik.

”Det er en virkelig sej uddannelse – dét ville jeg gerne have været, men jeg kom aldrig i militæret og nu er det for sent,” siger han med henvisning til at aldersgrænsen for optagelsesprøve er 31 år.

Fodbold er noget, der får hans øjne til at lyse op som julestjerner på en rødgran.

Han tør ikke i Ballerup Bladet sige, hvilken dansk klub, han holder med, men han er københavner, så fodboldkyndige kan selv prøve at gætte…

Den spanske liga bliver fulgt nøje, og yndlingsholdet er Real Madrid.

Desværre er hans egne knæ for dårlige til at spille fodbold, men begge sønner spiller fodbold i de lokale klubber på Østerbro.

”Hvis jeg ikke var præst, ville jeg gerne være professionel fodboldspiller. Det ville være fantastisk. Jeg ELSKER fodbold.”