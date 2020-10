Ballerup vil sikre bedre ældrepleje

En god og værdig pleje samt gode arbejdsforhold i ældreplejen er målet med det nye tværkommunale projekt ’I sikre hænder’, som Ballerup Kommune og blandt andet Plejecenter Rosenhaven, er blevet en del af. Foto: privatfoto

Ældrepleje Ballerup er blevet en del af et nyt fælleskommunalt samarbejde, kaldet ’sikre hænder’, der skal sikre bedre pleje til kommunens ældre.

Af Ulrich Wolf

En sikker pleje og behandling til borgerne i ældreplejen. Det er målet med forbedringsprogrammet ’I sikre hænder’, som Ballerup og 14 andre kommuner nu bliver en del af.

Siden 2013 har 18 kommuner allerede deltaget I programmet, og de har vist, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale på plejehjem og i hjemmeplejen, blandt andet ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner markant.

Gennem programmet lærer medarbejdere og ledelse metoder til at skabe systematiske arbejdsgange, indsamle data og have et løbende fokus på læring og udvikling. Erfaringerne viser, at det er med til at sikre borgerne en sikker pleje, men også at det øger den faglige stolthed og arbejdsglæde blandt personalet.

Høje ambitioner

”I Ballerup Kommune har vi gennem de seneste mange år arbejdet med at forbedre patientsikkerheden. Vi har høje ambitioner, og der er et stort engagement hos medarbejdere og ledere til at gøre det endnu bedre. I sikre hænder vil uden tvivl bidrage til at understøtte Ballerup Kommunes arbejde med at få en robust organisation. En organisation hvor det på tværs af faggrupper er helt naturligt at arbejde systematisk med høj kvalitet i patientsikkerhedsarbejdet til gavn for borgerne,” siger Susanne Jørgensen, der er chef for Omsorg og Bolig i Ballerup Kommune.

I begyndelsen af oktober inviterede sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til ældretopmøde i samarbejde med KL, FOA og Ældre Sagen. På topmødet blev det blandt andet drøftet, hvordan der kan arbejdes mere systematisk med kvalitet i kommunerne, noget som netop det nye program beskæftiger sig med.

Mærkes i Ballerup

Også hos Lolan Ottesen, formand for social- og sundhedsudvalget i Ballerup Kommune, er der glæde over, at kommunen er med i ’I sikre hænder’.

”Patientsikkerhed har været et fokusområde i Ballerup Kommune i mange år. Vores deltagelse kommer til at bygge naturligt oven på det andet gode arbejde, der bliver og er blevet gjort i Ballerup Kommune. Vi kan se, at det bidrager til arbejdsglæden, at man arbejder med noget, man føler virker, og som giver mening i forhold til de opgaver, man skal løse. Og jeg er sikker på, at det vil kunne mærkes hos borgerne, at vi giver en bedre pleje,” siger Lolan Ottesen.

Ud over Ballerup Kommune er kommunerne Fredericia, Gentofte, Gribskov, Guldborgsund, Holstebro, Horsens, Kolding, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Slagelse, Vallensbæk, Vesthimmerland og Ærø med i forbedringsprogrammet.