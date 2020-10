Datahistorien skal flytte ud

Finn Verner Nielsen midt i datahistorien. Lokalet under Tapeten er , som det fremgår, fyldt med gammelt isenkram. Men nu skal det meste af lokalet snart rømmes. Foto: Kaj Bonne.

Flytning I mange år har Dansk Datahistorisk Forening haft deres lokaler under Tapeten i Ballerup. Men snart er det slut. Lokalerne skal bruges til andre formål og de mange gamle datamaskiner og andre bedagede gadgets står uden hjem.

Af Ulrich Wolf

De 560 kvadratmeter lokale under Tapeten i Ballerup har i mange år været fyldt til randen af unik danmarkshistorie. Gamle computere, båndmaskiner, skærme og meget andet elektronisk isenkram fra de seneste mange årtier er opmagasineret til offentligt skue og er vidnesbyrd om den voldsomme teknologiske udvikling.

Men nu er det snart slut.

Den 1. oktober 2021 skal det meste af lokalet være ryddet og det skal gøres klar til andre kommunale formål. Ballerup Kommune har nemlig opsagt Dansk Datahistorisk Forening og foreningen er nu på jagt efter nye lokaler til deres store mængder af historisk isenkram.

”Først og fremmest er vi glade for, at vi har fået lov til at bruge lokalerne så længe. Det var egentlig et midlertidigt lån af lokaler, der er fortsat i mere end 20 år. Men nu er vi altså blevet opsagt og det er vores lagerlokale på Møllen på Gl. Rådhusvej også, så nu må vi finde andre lokaler. Denne gang skal det nok være lokaler over jorden, for vi er vokset til at være en national forening, så det skal nok være større lokaler,” siger formand for Dansk Datahistorisk Forening, Finn Verner Nielsen.

En slags museum

Han håber, at foreningen kan omdanne deres lokaler til en slags oplevelsessted eller museum hvor der er mere levende og interaktivt i forhold til publikum. Men han erkender også, at det er svært.

”Vi skal bruge en del plads og jeg ved ikke, om vi kan lave en slags museum. Det er måske ikke tiderne til det nu. Vi har været i dialog med Danmarks Tekniske Museum, men de har fokus på andre opgaver, så det er ikke sikkert, at det kan blive til et samarbejde om lokaler,” siger Finn Verner Nielsen.

Han er heller ikke sikker på, at man fremover vil kunne se de gamle maskiner i Ballerup.

”Jeg er positiv trods alt og vi har et år til at finde nye lokaler. Men om det bliver i Ballerup ved jeg ikke. Vi har ikke fået stillet noget i udsigt,” siger Finn Verner Nielsen.

Opsigelsen bekræftes af formanden for kultur- og fritidsudvalget, Charlotte Holtermann (A).

Et fedt sted

”Vi har brug for lokalet til vore møbelbørs. Det er et sted, hvor vi opbevarer de gamle kommunale møbler, der stadig kan sættes i stand og genbruges. Genbruget er en del af den kommunale grønne strategi og vi har bruge for mere plads til det. Der skal også indrettes toiletter til skytteforeningens lokaler, der i forvejen er meget små. Dataforeningen har i forvejen nogle af de største lokaler. Ballerup Kommune skal i forvejen ud af mange af vores lejemål, så vi må ændre på tingene,” siger Charlotte Holtermann, som understreger, at foreningen faktisk stadig kan råde over 120 kvadratmeter i kælderen.

”De kan måske sortere lidt ud i de mange ting, de har. Det er måske ikke nok, det er jeg klar over, men de bliver altså ikke bare smidt helt ud. Hvis der ikke er plads nok, så er de nødt til at finde et andet sted, måske udenfor Ballerup. Vi kan ikke love, at de kan få et sted her, for der er pres på lokalerne i forvejen,” siger Charlotte Holtermann, som ærgrer sig over opsigelsen.

”Det er da ærgerligt, for det er faktisk et fedt sted, der fortæller en vigtig og sjov historie om samfundet. Men det var en midlertidig aftale, der i forvejen har løbet i mange år, så nu har de i de mindste et stykke tid til at finde et nyt sted,” siger udvalgsformanden.