Hvad går galt i Hedegårdscentret

Debat Jeg er fuldstændig enig med Poul E. Pedersen i BB uge 42.

Af Marianne Pedersen, Magleparken 124, Ballerup

Man ødelægger Hedegårdscenteret.

Jeg har hørt at syv butikker er blevet opsagt og at der skal ligge en Fitness World og noget café.

Hvad er der lige gået galt for ejeren?

Centeret har det, som beboerne i lokalområdet har brug for. Som de er glade for og benytter.

Der ligger i forvejen en Fitness World i Ballerup centrum og vi mangler ikke caféer.

Har ejeren for eksempel ikke tænkt på alle de ældre mennesker, der bor omkring centeret? Og som ikke bare lige kan tage til Ballerup Centeret. Åbenbart ikke! Jeg har selv en mor og far i den ældre ende af skalaen.

Det er fint med renovering. Men man behøver ikke at smadre hele centeret.

Ejeren burde skamme sig!