Social- og sundhedsområdet er også i budgettet

Debat Velfærdsområderne indenfor - ældre, voksen specialområdet og sundhedsområdet, er naturligvis også tilgodeset i budgettet for næste år.

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

Det budget som Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og DF har indgået en budgetaftale om.

Det er med stor tilfredshed, at vi nu samler alle udviklingstiltag i ældreplejen, under ét. Det betyder, at vi på alle fronter og samtidig sætter fokus på kvalitet, den gode kultur, uddannelse og kompetencer, samt fastholdelse og rekruttering, i.f.t medarbejdere i årene frem.

Vi har bl.a. afsat penge til kompetenceudvikling på demensområdet. Det er penge der skal bruges til opkvalificering af medarbejderne, da vi får flere og flere ældre borger med forskellige typer af demens. Vi får også flere yngre borger med demens og derfor har vores medarbejdere hele tiden brug for, mere og ny viden indenfor dette område.

Vi vil forsat styrket indsatsen mod ensomhed og har bl.a. besluttet, at afskaffe den kontingentbetaling, der er for vores ældre borgere på Parkhuset, som er en del af Aktiv Center Ballerup på Rolighedsvej. Det betyder, at der åbnes op for at alle kan benytte huset og stedets mange tilbud.

Vi ønsker også, et øget samarbejde med frivillige og organisationer, om eks. besøgsvenner mv. Alle har brug for en bedste ven – hele livet.

Og endelig skal vi forsøge os med etablering døgnrytmelys, på et af vores plejecentre. Social- og Sundhedsudvalget har besøgt nogle steder, hvor man har gode erfaringer med dette særlige lys, som understøtter døgnets rytme med lys. Det giver et bedre og mere roligt døgn for bl.a. borgere med demens, men også for alle andre beboere – og for de ansatte.

Hidtil har værdighedspolitikken kun handlet om ældreområdet, men fremover skal den omfatte alle sektorer og dermed borgere, som har brug for hjælp og dermed – samarbejder med Ballerup Kommune. Det glæder uanset alder og behov.

I East Kilbride Badets omklædningsrum, etableres der nu loftlifte, for at sikre tilgængelighed for borgere med handicap.

I begyndelsen af 2021 står det nye Bo- og dagtilbud på Bybjergvej klar til, at der flytter 33 borgere med udviklingshæmning ind, heraf de 12 helt nye pladser.

I det nære sundhedsvæsen sikre vi udvikling og investerer i korttidspladserne på Lindehaven, således at de kan dække behovet for rehabilitering fremadrettet.

De praktiserende læger i kommunen skal støttes i, at etablere sig i praksisfællesskaber, som samtidig sikrer en ældre- og handicapvenlig tilgængelighed.

Vi ønsker samtidig, at styrke samarbejdet til de praktiserende læger for, at sikre fastholdelse og tiltrækning af læger til almen praksis – også i årene fremover.