De udsatte er med i budgettet

Debat I budgetaftalen for næste år, er det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ”Strategi for udsatte borgere”.

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

En strategi med fokus på, hvordan der kan sikres helhed og sammenhæng i indsatserne, på tværs af de kommunale områder, og i samarbejdet med regionen og andre lokale aktører. Det er der bestemt brug for.

Vi vil også indføre kortere ventetid, end det nationale krav om maksimum 14 dage, inden opstart af stof- og/eller alkoholafvænning. Vi ved at det er vigtigt, at folk der er motiveret for at skulle undvære deres forbrug af alkohol eller stoffer, skal mødes her og nu med tilbud, for at det lykkes med afvænning. Derfor vil vi gerne forkorte ventetiden.

Et nyt initiativ i Ballerup kommune er et forløb for mænd i krise evt. efter skilsmisse, som er kendt i mange kommuner landet over som ”Kom Videre Mand”. Disse forløb er forebyggende og sker blandt andet i samarbejde med frivillige.

Der skal arbejdes videre med implementering af Pårørendepolitikken, som blev vedtaget i begyndelsen af 2019. Det handler blandt andet om tilbud og kurser til, som skal kunne bruges af alle pårørende. Det handler nemlig om livskvalitet for begge parter. Det handler også om vores medarbejderes samarbejde med de pårørende.