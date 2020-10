Svar om Skovlunde-byggeri

Debat Kære Henriette Reinhold Andersen.

Af Hella Hardø Tiedemann (A), Formand for teknik, og miljøudvalget

I Ballerup Bladet i sidste uge skriver du, at Skovlunde Center Nord har ligget øde hen længe, og at du og Skovlundes øvrige borgere har brug for at få at vide, hvad der sker i området. Der er jeg enig med dig i. Du er helt sikkert ikke alene om at undre og ærgre dig over, at der så længe ikke er sket noget.

Der er tale om private grunde, så der er ikke så meget, kommunen kan gøre for at fremskynde projekterne. Men faktisk er der hele tiden blevet arbejdet hos bygherrer og arkitekter, i samarbejde med kommunen – og i nogle tilfælde med Skovlunde Lokalråd – på at få de kommende projekter bearbejdet, tilpasset og godkendt.

Den proces har ganske rigtigt taget tid, hvilket er beklageligt, men det er vigtigt for at sikre, at de enkelte byggerier kommer til at bidrage til det samlede billede af Skovlunde bymidte, som vi ønsker os. Desværre er arbejdet ’bag kulisserne’ jo ikke synligt for jer borgere og for forbipasserende i Skovlunde.

Heldigvis kan jeg fortælle, at der snart sker noget, som kan ses. Der er allerede givet bygge­tilladelse til en etagebebyggelse med boliger på hjørnet af Ballerup Boulevard og Bybuen, her forventer bygherren at få de sidste tilladelser på plads, så der kan etableres byggeplads inden for den næste måneds tid. Jeg ved også, at der er et projekt på vej med rækkehuse og etageboliger på hjørnet af Ballerup Boulevard og Torvevej – vi forventer at modtage et projekt til byggetilladelse inden for et par uger.