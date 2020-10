Dramatisk pokalsejr til BSF

Der blev kæmpet og brændt chancer, men det endte med 0-0. Så måtte man ty til straffespark, hvor BSF endte med at slå Næstved og dermed er videre i pokalen. Foto: Iben Bagge.

fodbold BSF mødte i ugens løb Næstved i pokalen og det skulle blive en dramatisk kamp med sejrrig udgang for BSF.

Af redaktionen

Kampen forløb egentlig som forventet – Næstved var mest på bolden, og BSF fokuserede mest at alt på at stå godt på banen, og så tage de omstillinger som uundgåeligt ville komme.

I den første periode af kampen var det ret åbenlyst, at Næstved spillede på lange bolde ned bag BSF’s bagkæde. En bundsolid forsvarskæde gjorde, at Næstved ikke for alvor fik de helt store chancer i første halvleg.

Der var også et par muligheder til BSF, men det forblev 0-0 ved pausen.

Ved 2. halvlegs begyndelse var kampbilledet mere eller mindre uændret. Det var først for alvor efter de 70 minutter, at Næstved begyndte at lægge et hårdere pres – der begyndte trætheden også at melde sig hos nogle af spillerne.

Næstved havde et par rigtig store chancer – blandt andet en som Reus reddede på stregen, og en anden, hvor en Næstved- kant på mærkværdigste vis får fumlet bolden forbi et tomt mål samt et mål, der blev underkendt. BSF havde også et par gode muligheder, men bolden ville ikke i mål.

2. halvleg sluttede ligeledes 0-0. Den forlængede spillede tid var uden de største chancer, selvom alle kæmpede bravt og så var der ingen vej udenom en strafffesparkskonkurrence.

Den var ligeså nervepirrende som hele kampen. To sikre spark fra Tide og Zeder som begge bankede bolden ind i bag Næstveds målmand, og derefter to brændte spark et fra hvert hold. Brøns gjorde dem kunsten efter, og sparkede sikker midt i mål, og herefter snupper Oliver igen et spark, hvorefter BSF’s Woss så kunne afgøre det hele. Han stod for presset, og hamrede bolden op i toppen af målet, og så udbrød jublen i Gryden.

En vild sejr, der betyder at BSF er videre og nu skal mode superligaklubben OB i næste runde.