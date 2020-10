Kommunale videoer fjernes efter 14 dage

Videoerne fra kommunalbestyrelsesmøderne på rådhuset skal fremover kun ligge på hjemmesiden i 14 dage. Så bliver den fjernet, medmindre den bliver tekstet. Foto: Arkivfoto

Synligt En ny lov betyder, at KommuneTv’s videoer fra kommunalbestyrelsesmøderne skal fjernes efter 14 dage medmindre de bliver tekstet.

Af Ulrich Wolf

I en del år har alle kunne se gamle kommunalbestyrelsesmøder direkte via Ballerup Kommunes hjemmeside.

Men det er nok snart slut. En ny lov, om webtilgængelighed, der trådte i kraft i slutningen af september betyder, at videoer kun må ligge uden tekster på en offentlig myndigheds hjemmeside i to uger. Hvis de ikke er blevet tekstet, så skal de fjernes.

Derfor er der nu overhængende risiko for, at videoerne fra møderne vil forsvinde fra hjemmesiden efter 14 dage.

Sagen har været drøftet i kommunens digitaliserings- og teknologiudvalg, hvor man nu vil se, om der er en mulighed for at fortsætte. Men det ser sort ud.

Vigtig viden

”Det er af datahensyn, at man indfører den her lov. Vi forsøger nu at se, om vi kan finde en måde at omgå det på, for det er vigtigt for os og borgerne, at man kan se, hvad der bliver sagt på møderne. Men vi ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre,” siger formand for udvalget, Hella Hardø Tiedemann (A).

Forvaltningen har nemlig undersøgt sagen og der er for tiden ikke nogen tekniske løsninger, der automatisk kan tekste møderne og en manuel tekstning af hvert møde vil blive for dyrt i forhold til udbyttet. Det skal blandt andet ses i lyset af, at kommunens tal viser, at 90 procent af visningerne fra møderne sker indenfor de første to uger, efter at mødet er afholdt.

Derfor ser det ud til, at man fremover kun ville kunne se videoerne i 14 dage.

Sagen skal dog endeligt besluttes i økonomiudvalget.