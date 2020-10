Nu skal der graves i Centrumgaden

Centrumgaden i Ballerup vil de kommende år være delvist gravet op, så først Novafos kan kloakere og derefter Ballerup Kommune kan lægge ny belægning ovenpå. Foto: Arkivfoto

Byggeri Novafos går meget snart i gang med at grave i Centrumgaden. Der skal separatkloakeres og efterfølgende lægger Ballerup Kommune ny belægning.

Af Ulrich Wolf

Der graves og rodes i den grad i Ballerup bymidte i denne tid og nu er turen kommet til byens handelsstrøg – Centrumgaden.

Om kort tid begynder Novafos at grave Centrumgaden op og dermed indleder man det store arbejde med at separatkloakere de resterende fem procent af Ballerup Kommune, hvoraf centrum af Ballerup er den del af det.

Frem mod sommeren 2021 vil Centrumgaden være gravet op, men det sker i bidder, så man graver op i omkring 20 meter ad gangen, så man stadig kan får en gade til at fungere.

Fremsynet løsning

”Vi går i gang med at separatkloakere meget snart. Entreprenøren er fundet og nu skal vi bare lægge en konkrete plan. Det betyder meget, at vi nu kan få kloakeret separat og dermed få gjort det færdigt i hele kommunen. Ballerup Kommune var meget forudseende i 2015, da man besluttede at man ville separatkloakere kommunen 100 procent og selvom vi altså mangler fem procent, så er vi nok først færdig med det hele i 2050. Men arbejdet i Centrumgaden er efter planen færdigt hen i mod sommeren næste år,” siger Pernille Sloth, kommunekoordinator i Novafos.

Hun fortæller, at man vil fortsætte med at kloakere i blandt andet de omkringliggende villakvarterer i de kommende år.

Renere vand

”Separatkloakeringen er vigtig. Vi kommer ikke oversvømmelser helt til livs, men den nye kloakering er fremtidssikret og dimensioneret til de regnmængder, man forventer vi får de kommende år . Til gengæld kan man være sikker på, at det regnvand, der eventuelt oversvømmer haver og kældre ikke er beskidt men regnvand. Det er trods alt bedre,” siger Pernille Sloth, som regner med at kloakkerne skal holde i de næste 75 år.

At grave ud og lægge de nye kloakker er naturligvis ikke gratis, men udgifterne bliver ikke for voldsomme for de flestes vedkommende.

En lang frist

”Udgiften fordeles over mange år, så for almindelig husstande bliver det en meget lille regning i form af prisstigninger.

For grundejerne kommer der en udgift til kloakeringen og det kan blive noget højere. Derfor er det sådan, at grundejerne får et varsel på fem år, inden vi kommer og graver, så man kan finde en løsning, hvad enten de vil grave selv eller finde finansieringen. Det er også derfor, at det tager så lang tid (frem til 2050, red) inden vi er helt færdige med de sidste fem procent af kommunen,” siger Pernille Sloth.

Når Novafos er færdige med at grave et stykke, vil der blive lagt ny belægning på Centrumgaden umiddelbart efter, så man hurtigst muligt får Centrumgaden ’i orden’.