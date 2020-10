Sådan får du tilladelse til at opsætte fysiske spilleautomater i dit kasino

SPONSORERET INDHOLD: Det kan for nogle være svært at komme igennem de mange forskellige tekster, som forklarer, hvordan det er muligt at få tilladelse til at opsætte en fysisk spillemaskine. Derfor får du i denne artikel de vigtigste punkter, så du hurtigt og nemt kan komme i gang med processen, så du kan indhente de maskiner, som du går og drømmer om til dit kasino.

SPONSORERET INDHOLD

Det kan jo være at du tidligere har haft et online kasino, men nu drømmer du om at få et landbaseret et af slagsen, hvor du kan se de kunder der besøger i øjnene og interagere med dem på anden vis. Ved online kasinoer er der mange forskellige slags spil som keno, og det kan man ikke måle sig med ved et landbaseret. Derimod kan man konkurrere på hyggen og fornemmelsen med at have fysiske penge mellem hænderne – som er noget man ikke oplever på et online kasino.

Husk blanketterne

Det første, som du skal gøre, når du gerne vil ansøge om at opsætte en fysisk spillemaskine er, at du skal udfylde blanket nr. 6-01 hos Spillemyndigheden. Dette er en blanket, hvor du skal udfylde, hvor gammel du er. Altså, at du er over 21 år gammel. Derudover skal du også udfylde i blanketten, om du har gæld hos det offentlige, inden du søger, da dette kan have en indflydelse på, hvad svaret på din ansøgning bliver.

Derudover er det vigtigt, at du husker, at når du ansøger om en tilladelse til at opsætte spilleautomater, så ansøger du Spillemyndigheden, som fungerer, som politi. Dette betyder, at Spillemyndigheden kan komme for at se det lokale, hvor du opsætter dine spillemaskiner i forbindelse med godkendelse af lokalet. Du skal derfor forvente, at det kan tage helt op til fem uger, når du ansøger om denne form for tilladelse.

Derudover, så skal du som bestyrer af en spillehal godkendes. Dette sker også gennem Spillemyndigheden, og dette skal du gøre gennem blanket 8-01. Denne ansøgning kan også tage tid, og det er derfor en god ide, at du gør dette så tidligt som muligt i processen, så du kan få adgang til at kunne bestyre din spillehal og kasino.

Når tilladelserne er kommet igennem

Når de tilladelser, som du har behov for er gået igennem, og du nu er bestyrer over din spillehal, så er det vigtigt, at du sørger for at spilleautomaterne er synet og plomberet af en akkrediteret testvirksomhed, og at de er tilsluttet det centrale overvågningssystem hos Spillemyndigheden. Derudover er det vigtigt, at du husker, at du skal betale et gebyr på 655 kroner per spilleautomat per år. Dette er vigtigt, da du ellers kan risikere, at du mister dine bevillinger som bestyrer og til at have dine spilleautomater.

TIl slut, så skal du også huske, at du skal betale en gevinstafgift til Skattestyrelsen, som blandt andet afhænger af bruttospilleindtægtens størrelse (BSI). Denne afgift er, ligesom tidligere nævnte udgift, vigtig at betale, så du kan være sikker på at få lov til at beholde dine godkendelser. Derudover er det vigtigt, at du husker at opsætte skilte med information omkring, at personer under 18 år hverken må få adgang til dine spillehaller eller spille på spilleautomater opstillet i restaurationer. Husker du dette, så kan du nemt og simpelt indkøbe dine spilleautomater, så du kan få din spillehal på benene.