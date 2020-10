SPONSORERET INDHOLD: Vidste du, at du faktisk kan lease stort set alle typer udstyr, fra IT-udstyr og industrimaskiner til kontormøbler og overvågningsudstyr. Det kan være dyrt at investere i nyt udstyr og vedligeholdelsen kan ligeledes være en tung omkostning.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det er derfor være en økonomisk fordel af undersøge muligheden for leasing af udstyr, da det kan have afgørende betydning for dig og driften af din virksomhed. Leasing betyder helt kort at leje, og det er således et attraktivt alternativ til at købe, særligt hvis du ikke ønsker at binde dine penge i dyre investeringer. i denne artikel har vi samlet en masse viden omkring leasing af udstyr, så du kan blive klogere på, hvorvidt leasing er den rette løsning for din virksomhed, når det kommer til finansiering af nyt udstyr.

100 % brugsret

Leasingfirmaet ejer det udstyr, som du leaser. Du får udstyret stillet til rådighed i hele den periode, som leasingaftalen løber. Du bestemmer selv hvilket produkt, og dermed leverandør og pris, som du ønsker at udstyret kommer fra. Du har altså masser af medbestemmelse selvom du ikke ejer udstyret, men blot vælger leasing.

Brugsretten betalen gennem leasingydelser

Når dit udstyr er blevet leveret til og din virksomhed, så betaler leasingfirmaet for produktet. Man kan sige, at de på en måde lægger pengene ud for dig. Når produktet er betalt af leasingselskabet starter leasingaftalen, hvor du og din virksomhed månedligt, eller hvert kvartal – afhængigt af aftalen omkring leasing af udstyr – betaler et fast beløb. Dette frigiver noget likviditet, som så kan bruges på andre områder og dermed hjælpe din virksomhed til at vækste yderligere.

Har du råd til ikke at lease?

Det kan være dyrt at holde sig up to date med tidens mange tendenser. Digitaliseringen gør, at flere og flere produkter effektiviseres og gør hverdagen lettere for mange. Der er altså mange fordele ved at have det nyeste udstyr. Det kan dog omvendt være dyrt at skulle skifte udstyret ud årligt, og man kan står tilbage med følelsen af, at man smider penge ud af vinduet.

Som alternativ kan man vælge leasing af udstyr, hvor en tredjepart, et leasingselskab, går ind og køber produktet. På den måde slipper du for at skulle gå ud og investere og binde dig til dyrt udstyr, og kan i stedet blot skifte udstyret ud, når din leasingperiode er endt. Der er således penge at spare ved leasing af udstyr, særligt hvis du forudser at skulle skifte dit udstyr ud løbende henover de næste par år.

Det kan dog også synes smule forvirrende at skulle finde rundt i leasing af udstyr, og det kan derfor være en fordel at kontakte et leasingselskab, som sidder med denne type sager dagligt, og dermed er bekendte med regler inden for dette område.