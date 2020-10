Så ruller hjemløse-rocken igen

Det skal nok blive både festligt og larmende, når Purple Eclipse og resten af de inviterede bands lægger Baltoppen ned og spiler til årets Rock for hjemløse.. Foto: Kaj Bonne

Musikfest Trods tidens udfordringer bliver sidste års store succes, Rock for hjemløse igen fyret af i Baltoppen LIVE. I år med corona-forholdsregler og store navne på plakaten.

Af Ulrich Wolf

Da Baltoppen LIVE sidste år i november gav den gas til det stort anlagte Rock for hjemløse, blev det noget af et tilløbsstykke og ikke mindst noget, som gav genlyd vidt omkring.

Nu åbner ballet igen, selvom 2020 unægtelig har været hård ved større musikalske og sociale arrangementer.

Lørdag den 24. oktober ruller rocken igen i Baltoppen Live med masser af bands, der igen giver den gas til fordel for den gode sag.

Sidste år fik man samlet mere end 50.000 kroner ind til Møllens hjemløsearbejde og i år kan beløbet blive endnu større.

Rock for hjemløse vol. 2 bliver en endnu større musikalsk fest, idet man har fået fat i en række store navne til at live salen op.

Det er nemlig lykkedes at få Beatles coverbandet Rubber Band til at komme forbi. Dertil kommer navne som Gaskapellet, ZZ Top Jam, Thin Lizzy coverbandet Falling Hazard og de to lokale bands M.A.S.K og Purple Eclipse, hvor den musikalske arrangør, Steen Aabrink, selv spiller i.

Samtidig har man hyret den legendariske rockjournalist Steffen Jungersen til at være konferencier, og sørge for at levere både viden og rock-anekdoter fra scenekanten.

”Alle bands får 40 minutter og vi har fået Rubber Band til at komme og spille. Det er rigtig stort og en anerkendelse, at de vil spille, selvom de har travlt. Så vi glæder os til det,” siger Steen Aabrink.

En speciel fest

Men det bliver også en lidt anderledes fest. På grund af coronasituationen vil der være en del begrænsninger for publikum denne aften.

”Alle skal sidde ned og man kan ikke bestille noget i baren, for der er ingen bar. Drikkevarer skal bestilles sammen med billetten og så får man sine drikkevarer ned til bordet. Vi har meget stort fokus på at overholde restriktionerne, for ellers får vi ganske enkelt ikke lov til at afholde arrangementet. Der er på nuværende tidspunkt plads til 200 gæster, men så må vi se, om vi kan fylde op. Man kan godt komme ind fra gaden, men man kan altså ikke købe noget,” siger

Steen Aabrink, som dog glæder sig over,at man kan afholde arrangementet, fordi det kan karakteriseres som en slags teater/biografforestilling.

”Vi er rigtig glade for, at det overhovedet kan lade sig gøre at afholde arrangementet, også selvom det bliver på lidt specielle vilkår. Når man tænker på, at rigtig meget har været lukket ned, så er det positivt, at vi har fået lov, ”siger han.

Konkret hjælp

Rock for hjemløse har ikke bare stor betydning for de musikglade. Rockfesten har reel betydning for det arbejde, som Møllen på Gl. Rådshusvej laver i forhold til hjemløse.

”Det har stor betydning for os og det arbejde vi gør i det daglige for vores hjemløse. Vi bruger pengene til forskellige former for konkret hjælp i dagligdagen, flytning og andet, der kan hjælpe nogle af de mest udsatte i samfundet,” siger Niels Gulbech-Eiruff fra Møllen, som også glæder sig over, at man trods årets udfordringer, alligevel kan give den gas i Baltoppen og både skabe en musikalsk fest og støtte den gode sag.