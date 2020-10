Fængslet og udvist efter vold og hashhandel

Det kostede både en fængselsdom og en udvisning af landet for en 19-årig syrer, da han onsdag blev dømt for vold og hashhandel. Foto: Arkivfoto

Politi En 19-årig mand blev onsdag dømt til fængsel og efterfølgende udvisning i sag om grov vold og hashandel i Ballerup.

Af Ulrich Wolf

Anklageskriftet talte ikke mindre end 23 tiltalepunkter, da en varetægtsfængslet 19-årig mand fra Syrien onsdag sad på anklagebænken i Retten i Glostrup.

Hovedpunktet handlede om kvalificeret vold mod en jævnaldrende mandlig bekendt, som den tiltalte stak flere gange i låret med kniv den 7. juni ved Hedegårdshallen i Ballerup som kulmination på et skænderi mellem de to tidligere samme dag.

Offeret blev kørt på hospitalet og udskrevet igen samme dag.

I juli fik Københavns Vestegns Politi varetægtsfængslet den 19-årige syrer – og han har siddet fængslet siden.

Den 19-årige sad også tiltalt for i syv tilfælde at have solgt hash – mellem 1 og 84 gram – til købere blandt andet på Banegårdspladsen, i Hedegårdsparken og fra sit hjem i Ballerup i tiden fra oktober 2018 til februar 2020.

Yderligere tre gange fra september 2019 til juni i år tog politiet ham med hash til eget forbrug – en af gangene under en målrettet aktion mod hashhandel i Centrumgaden, hvor han stak af fra politiet på en stor knallert, kørte mod ensretningen, over for rødt og meget andet, før han blev pågrebet.

Fængsel og udvisning

Retten i Glostrup idømte ham ni måneders ubetinget fængsel, og derefter skal han udvises af Danmark med indrejseforbud i seks år.

I straffen talte også besiddelse af en ulovlig kniv for anden gang, hvilket alene udløser syv dages fængsel.

Retten idømte ham desuden en bøde på ikke mindre end 28.000 kroner for de grove færdselsforseelser, frakendte ham retten til at erhverve førerret og konfiskerede 6.650 kr. for hashsalg, digitale vægte, mobiltelefoner og en kniv.

”Samlet set er fængselsstraffen og udvisningen et resultat af de løbende lokale politiindsatser i området og ikke mindst en vedholdende efterforskning,” siger Anna Winkel.

Den dømte ankede udvisningen på stedet. Han er fortsat fængslet.

Vicepolitiinspektør Thomas Mejborn, leder af lokalpolitiet i Ballerup, oplyser, at politiets indsats ikke stopper her:

”Vi har længe haft et særligt fokus på utryghedsskabende unge rundt om i Ballerup – det kommer til at fortsætte, og jeg vil igen opfordre borgere og butikker til at kontakte os, hvis man bemærker mistænkelige personer, handel med hash eller andet, som politiet bør kende til,” siger Thomas Mejborn.