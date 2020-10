Online bordbooking skal være nemt!

Woman in a restaurant on a mobile phone

SPONSORERET INDHOLD: Det er vigtigt for din restaurant eller café, at det er nemt for dine mange kunder, at de helt uden besvær kan lave en online bordbooking. Ikke nok med at at online bordbooking skal fungere for jeres gæster skal det også fungere for jer, uanset om I har en restaurant eller café.

Af SPONSORERET INDHOLD

Med online bordbooking sparer I jer selv for bøvlet med at besvare mails og telefonopkald, og lige så gør jeres gæster. Et online bordbooking system, skal ikke være svært, men nemt. Heldigvis er det også nemt at finde et system, som opfylder jeres behov, giver jer mere tid til gæsterne i restauranten eller caféen og kan tilføre mere værdi til jeres virksomhed.

Skræddersyet til din restaurants behov

One size doesn’t fits all, ingen restauranter er ens og mange ønsker noget forskelligt. Måske har I nogle specielle bordopstillinger eller ønsker at integrere jeres facebookside. Heldigvis kan I finde et system til online bordbooking, der kan gøre det for jer. Med et system til online bordbooking, som kan ændres til jeres café eller restaurants behov, har I mulighed for at brænde igennem med jeres brand, identitet og man kan booke direkte via jeres egen hjemmeside.

På den måde gør I jer genkendelige hos jeres nuværende kunder, men I gør jer også attraktive for nye kunder. Når I skræddersyr jeres online bordbooking kan kunderne også med det samme identificere at det er lige netop jeres café eller restaurant, som de er ved at booke et bord på.

Få mere ud af jeres gæster

Med en god online bordbooking kan I få mulighed for at bruge jeres gæsters data, alt er naturligvis top sikret og krypteret. I kan eksempelvis sende gode og sælgende nyhedsbreve til jeres tidligere gæster og så I kan sende tilfredshedsundersøgelser. På den måde lærer jeres kunder mere om jer og samtidig kan I lære mere om jeres kunder, men også om jeres café eller restaurant. Kan man virkelig få alt det fra et system til online bordbooking? Og svaret er: Ja det kan man!

Tag højde for jeres behov

Inden I beslutter jer for det rigtige system til online bordbooking, skal I finde ud af hvad jeres behov er. Rigtig mange mange systemer til online bordbooking har et hav af muligheder. Tænker evt. over følgende: Hvor mange brugere har vi brug for? Har vi brug for specielle datoer eller tidspunkter? Skal vi have et fast antal borde? Eller vil vi have mulighed for flere forskellige bordkombinationer? Skal vores gæster modtage en SMS bekræftelse på deres online bordbooking?

Ja der er altså masser at tage stilling til, men det vigtige er, at I skal finde ud af, hvad I har brug for og dernæst finde det helt rigtige system til jeres café eller restaurants online bordbooking.