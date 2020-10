Flere borgere oplever utryghed i Måløv

Flere forældre oplever utryghed på legepladsen ved Måløvhøj Skole, afdeling Østerhøj. Ballerup Bladets Facebook-følgere mener, at der skal sættes hurtigt ind. Foto: privatfoto

Utryghed Ballerup Bladets artikel om utryghed i Måløv affødte mange kommentarer på Facebook. Fællesnævneren er, at kommunen må gøre noget for de unge.

Af Anja Berth Lissner

Lattergaspatroner på legeplads, truende tilråb og generel utryghed.

I Ballerup Bladet den 30. september bragte vi artiklen om unge, der skaber utryghed i Måløv – nærmere betegnet ved

Måløvhøj Skole, afdeling Østerhøj.

Efter skoletid hænger en gruppe unge ifølge flere borgere ud på legepladsen og skaber utryghed for de øvrige unge i området, som gerne vil bruge legepladsen som et byrum efter skole.

Både politiet og kommunen er opmærksomme på situationen ligesom skoleleder på Måløvhøj Skole Peter Haldor Hansen erkender problemet.

I artiklen efterlyser de berørte forældre handling fra kommunens side, og det samme gør sig gældende på Ballerup Bladets Facebookvæg, hvor artiklen er blevet set af over 2000 personer, blevet delt fem gange og i skrivende stund har fået 24 kommentarer.

Her følger et udpluk:

Michael Olsen:

”Klart et problem, men hvad gør kommunen for de unge, andet end at sende SSP ud med løftede pegefingre.”.

En anden , Martin Edens, mener, at der skal gøres noget nu:

”Det groteske ved den her situation er jo, at både politiet, skolen og SSP ved hvem de unge bøller er, men alligevel ser man ingen bedring.”

Flere vagter

Også kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet, Hella Hardø Tiedemann blandede sig i debatten på Facebook og mente at ’det må stoppe’.

Hvordan vil du som politiker helt konkret sørge for at det bliver stoppet?

”Jeg talte med min gruppe i mandags (sidste uge, red.), hvor vi diskuterede problemet. Vi talte om at der skulle flere vagter derude og at ssp skal på banen. Måske kunne man også tage en snak med unge, der skaber utryghed for at høre, hvad det er de har brug for,” siger Hella Hardø Tiedemann, der godt forstår de frustrerede forældre:

”Jeg har selv et barnebarn på 13 år, så jeg synes det er meget bekymrende og forfærdeligt,” siger Hella Hardø Tiedemann.