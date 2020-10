Man ødelægger Hedegårdscentret

Debat I forbindelse med renoveringen af Hedegårdscentret erfarer jeg at flere forretninger skal lukkes.

Af Poul E. Pedersen, Vårbuen 54, Ballerup

Her iblandt kiosken, som har været der i umindelige tider, og hvor vi købte aviser, blade, lottoer m.m..

Hvor ejeren meddelte mig at hun var blevet sagt op, hvilket hun var meget ked af.

Og så er det at jeg mener, at kæden er sprunget af hos ejeren af Centret.

Vil man da ødelægge centret ved at opsige forretninger, som alle os i området har været utrolig glade for og kort og godt IKKE kan undvære.

Hedegårdscentret er et lille lokalcenter som er velbesøgt af borgere i både Magleparken, Hedeparken, havekolonier samt de omliggende bebyggelser.

Centret indeholder forretninger, der fuldt ud dækker det daglige behov for os alle.

Er nem at komme til, også for handicappede, og der er altid en parkeringsplads af finde til dytten.

Vi er glade for centret er på fornavn med mange af butiksejerne, og møder altid en kendt ansigt i forretningerne.

Vi er alle glade for centret.

Skal al dette nu ødelægges fordi en eller anden har fundet det nødvendigt at totalrenovere Centret.

Jeg frygter at Centret med denne renovering/ødelæggelse vil ende som det gamle Skovlunde Center, der tidligere var et folkeligt møde-og handelssted for borgerne i Skovlunde, og som pludselig blev ødelagt og til sidst lignede en tom ruin.

Jeg vil derfor appellere til ejeren af Hedegårdscentret om at trække alle opsigelser af butikkerne tilbage, og kun renovere det mest nødvendige, så vi fortsat kan glæde os til et besøg i dette hyggelige, velbesøgte og fantastiske center.