Kulturen er på budgettet

Debat Mandag den 5. oktober vedtog Ballerup kommunalbestyrelse et nyt budget for de kommende år, og det blev en god aftale for kulturen i Ballerup.

Af Bjarne Rasmussen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Mange gode initiativer bliver støttet, og her kan jeg nævne et par stykker som henvender sig til vores yngste borgere, og de ældste. Det ene hedder Orkester-satellitter – et stærkt partnerskab mellem folkeskolen og vores Musik-og Kulturskole.

Der har længe været evidens for, at aktiv deltagelse i musik-og kulturmiljøer styrker børn og unges trivsel – både i og uden for skolen. Samtidigt viser undersøgelser at børns deltagelse i musik giver bedre resultater i skolefag, bedre motivation i skolen og større kreativitet. Orkestersatellitten er et gratis undervisningskoncept for 3-5 klasses elever, på folkeskoler i Ballerup, hvor børn og unge aktivt kan deltage i musikalske fællesskaber.

Målet er at skabe et gratis lokalt forankret orkester og give flere børn og unge med forskellig baggrund muligheden for at blive en del af et stærkt musik- og kulturmiljø. Det kan skabe grobund for et livslangt deltagelse i vores musik og kultur fællesskaber, og dermed bidrage til det gode liv for vores børn og deres familier.

Den anden musiske aftale er Musik i Fællesskaber, hvor vores kor og orkestre tilknyttet Lautrupgård eller Musisk Samråd i Ballerup, kan få et tilskud til at betale deres dirigent/instruktør, arrangementer og transport af instrumenter, for at kunne underholde vores medborgere på plejecentre, bofællesskaber, Hospice og andre , der ikke selv kan opsøge vores kulturtilbud i Ballerup. En aftale til fælles glæde for Ballerups mange lokale kulturudøvere, og vores ældste medborgere.