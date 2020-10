Kommunen finansierer fællesskaber

Debat I sidste uges udgave af Ballerup Bladet spurgte Morten Baggesen (MB), om politikerne i Ballerup har mistet al sund fornuft i forbindelse med, at kommunen yder tilskud til E-sportsforeninger i Ballerup Kommune.

Af Charlotte Holtermann (A) og Johan Müller (A), Hhv. formand og medlem af kultur- og fritidsudvalget

Til det spørgsmål må vi samstemmende sige ”Nej”. Tværtimod mener vi, at det er fornuftigt at støtte unges fællesskaber, hvad enten det er i form af spejder, idræt eller E-sport. Og vi vil gerne forklare hvorfor.

Indledningsvist kan vi sige, at Ballerup kommune sætter en stor ære i at give tilskud til vores foreninger. Både aktivitetstilskud og lokaletilskud. Det gør vi både som en del af vores forpligtigelse efter folkeoplysningsloven, og fordi vi ønsker at understøtte de fællesskaber, der kendetegner vores kommune.

For det handler meget mindre om voldsforherligelse og meget mere om fællesskab. Og selvom E-sportsforeninger i kommunen også dyrker spil som Counter-Strike eller Fortnite, så er der ingen grund til at tro, at det giver mere voldelige unge. Al nyere forskning har nemlig skudt den tese ned.

MB spørger til, om vi ikke er nervøse for, at spillene skaber stressede unge. Hertil må vi svare: ”Nej, det er vi ikke” lige så lidt, som vi er bange for, at vores nye go-kart forening skaber flere vanvidsbillister på Ballerups veje.

At lette presset på unge mennesker er en enorm prioritet for os. Fællesskab og fritidsaktiviteter giver mange unge et afbræk fra en stresset hverdag og kan altså være netop det, der gør, at unge ikke knækker nakken på et ungdomsliv, der nogle gange kan være for hårdt.

Vi vægter forpligtende fællesskaber højt i Ballerup. E-sport er bestemt et sådant. Derfor støtter vi med glæde det gode foreningsliv.