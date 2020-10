Kulturelt aftryk i budgettet

Debat Vi lever i en tid, hvor mobiltelefoner, instagram-profiler og andre sociale medier definerer, hvem vi skal være, og hvordan vi skal interagere med hinanden.

Af Charlotte Holtermann (A), Formand for kultur- og fritidsudvalget

Det kan bringe både godt og skidt med sig, og vi skal være opmærksomme på ikke at distancere os fra hinanden bag en skærm, for vi har brug for hinanden i de sociale fællesskaber.

I Ballerup vil vi gerne fællesskaber, og vi har brug for noget at være fælles om i en dagligdag, hvor der mange gange kan opstå en afstand mellem mennesker på baggrund af hudfarve, religion, seksualitet, handicap, politisk overbevisning, værdier, kulturforskelle og meget andet.

Foreningsliv, sport, kultur og ungdomslivet i klubberne er med til at forene mennesker på trods af det, jeg lige nævnte.

Frivilligheden i foreningsregi er med til at give folk en følelse af at høre til og kan endda forhindre ensomhed.

Om det er i Mænds Mødesteder i Ballerup, ropeskipping-klubben i Måløv, klatreforeningen i Skovlunde eller gå-klubben i Egebjerg, så har vi alle brug for at høre til et sted. Derfor er det så vigtigt, at vi her fra kommunalt hold til hver en tid understøtter alle de frivillige, der er med til at skabe de fællesskaber, som vi hver dag oplever og har brug for i hele Ballerup.

I det budget, som vi vedtog i sidste uge, synes jeg, at vi på Kultur- og Fritidsområdet meget klart og tydeligt sender et signal omkring, hvad vi tænker om og ønsker for det frivillige arbejde, foreningslivet, oplevelser i kommunen og klubpædagogernes kæmpestore rolle for vores unge her i Ballerup.

Vi giver det hele et ordentligt skub fremad i de kommende år på bydelsarrangementer, musik i skolen og på plejehjem, idrætten, rideklubben, vedligeholdelsen af vores idrætsfaciliteter og i East Kilbride Badet, for vi ønsker at satse på frivillighed, foreningerne, familielivet og vores unge mennesker, som har brug for nogle gode fællesskaber at færdes i efter skole.