Forløsende sejr til BSF

Efter en lidt sløj periode fik BSF vendt skuden og det gav en sejr i weekendens kamp mod Avedøre Foto: Iben Bagge.

fodbold Efter en hård kamp i sidste weekend mod Ishøj og en periode uden sejre, var det taktiske oplæg for BSF i weekendens kamp mod Avedøre ganske klart – kun en sejr kunne bruges, hvis BSF skulle være med, hvor de føler sig berettiget.

Af redaktionen

Det var tydeligt at se, at holdet havde forstået budskabet, for de kom ud som lyn og torden og satte sig med det samme på spillet. De første 10 minutter af kampen føltes som om, at der kun var ét hold på banen, og det resulterede også i, at BSF fik scoret til 1-0 ved David Bengtsen.

Herefter satte kampen sig lidt, og selvom BSF var meget spilstyrende og havde fine muligheder for at udbygge føringen, så var pausestillingen alligevel 1-0 – noget Avedøre kunne være ganske tilfredse med.

I begyndelsen af 2. halvleg kom BSF lidt skidt fra start og Avedøre begyndte at lægge et lidt større pres – dog uden for alvor at være helt farlige. Den ene store mulighed de havde, reddede Oliver Foss Hansen på fornem vis. Herefter var der lidt stilstand, hvor spillet blev lidt mere omstillings præget, og det var tydeligt, at sejren skulle kriges hjem.

I de døende minutter fik David Bengtsen på flot vis driblet sig ind i feltet og kastet sig ned i en afslutning som passerede målmanden, og kunne dermed gøre det til slutresultatet 2-0. En meget mental vigtig sejr og endnu vigtigere – tre point, der kunne sættes ind på kontoen.