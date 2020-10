Overvej opmagasinering hos flyttefirma op til flytning

SPONSORERET INDHOLD: Når du leder efter et kompetent flyttefirma til København eller ydre bydele som Ballerup, er der en række spørgsmål, der byder sig: Vil du foretage det manuelle arbejde omkring flytning alene, eller skal du sammen med flyttebil/varevogn også have mandkraft fra flyttefirmaet til at hjælpe? Hvor stor skal flyttebilen være, skal der være lift, så møblerne kan trækkes ud, eller er én med trailer nok?

Af SPONSORERET INDHOLD

Når du leder efter et kompetent flyttefirma til København eller ydre bydele som Ballerup, er der en række spørgsmål, der byder sig: Vil du foretage det manuelle arbejde omkring flytning alene, eller skal du sammen med flyttebil/varevogn også have mandkraft fra flyttefirmaet til at hjælpe? Hvor stor skal flyttebilen være, skal der være lift, så møblerne kan trækkes ud, eller er én med trailer nok?

Et tredje vigtigt spørgsmål lyder: Kan du regne med at flytte alt på bare én dag, eller skal du afsætte flere dage til det? Ejendommes inventar kan flyttes fra den til den anden adresse på enkelt dag, men flytning af møbler i huset eller på kontoret tager længere tid. Her kan du overveje opmagasinering.

Møblerne står trygt hos dit flyttefirma

Opmagasinering er et andet ord for midlertidig opbevaring af møbler, når det ikke kan lade sig gøre at flytte alting på én gang, og det heller ikke er muligt at lade møblerne blive stående i dit gamle hjem eller på det gamle kontor. Flyttefirmaer har moderne faciliteter, hvor møbler mv. kan stå trygt uden fare for fugt- eller andre skader. Møblerne bliver fx pakket ned i containere og registreret elektronisk i flyttefirmaets lagersystem, så alt dit indbo står for sig selv og altid er let at finde igen.

Opmagasinering med sikkerhedsforanstaltninger

Dine møbler står altid sikkert i containerne, da der er videoovervågning og alarmsystemer kørende, og skulle du have lyst til at se dine møbler i dagene mellem flytning, kan du få mulighed for det ved at række ud til flyttefirmaet. Med disse sikkerhedsløsninger og vagtfirmaer står dine ting dog trygt.

Den rette løsning til perioden før overtagelse

Er der ikke overlap mellem perioden, hvor du skal overtage den nye bolig eller erhvervslejemål, og udløbet af opsigelsesperioden for det gamle hus eller lejemål, er opmagasinering den rette løsning.