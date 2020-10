Corona-leg gav ideen til ny børnebog

Gitte Søby Madsen bor med sin familie i Skovlunde, og det var her - i det lille træhus - at hun fik ideen til en rejsebog for børn. Foto: Kaj Bonne

Debut 31-årige Gitte Søby Madsen fra Skovlunde debuterer som børnebogsforfatter med rim-bogen Rex rejser rundt.

Af Anja Berth Lissner

Det startede som en leg.

Gitte Søby Madsens fem-årige søn, Theo, er meget interesseret i lande og flag, og da familien – og det meste af Danmark – i foråret var hjemme i coronanedlukningen, brugte Gitte og hendes søn mange timer sammen med at leg med flag og verdenskort.

Men Gitte Søby Madsen er ikke særlig stærk i verdensdele og flag – hun kan da Europas lande og hovedstæder. Til gengæld har hun virkelig godt Danmarks-kendskab, og så tegnede de et Danmarkskort og placerede byerne.

”Så begyndte vi at lave rim – hvad rimer på Hørnested – det gør bed. Så jeg skrev jeg noget af det, og til sidst havde vi halvfærdige rim,” fortæller Gitte Søby Madsen,

Lige før sommerferien tog det fart, og hun sendte sit manuskript ind til Byens Forlag og fik svar allerede to dage efter.

24. september udkommer bogen Rex rejser rundt – rim og rejsefakta.

Bogen er henvendt til de fem til ni-årige og består af små rim. Bogen er broderet med tegninger, også begået af Gitte Søby Madsen og består af små rim.

Hvis der er noget,

Rex kan lide,

så er det rejser og geografi.

Han tager rundt mellem byer og øer

og sejler på have og søer.

– fra bogen Rex rejser rundt

Fint at rejse i Danmark

Målet med den lille rimbog er at give børn og voksne gode ideer til rejser i Danmark i erkendelse af, at det på grund af coronasituationen nok varer længe, før man kan rejse til udlandet igen.

Gitte Søby Madsen har selv rejst meget som barn – men altid i Danmark.

”Der er sådan en holdning til, at det ikke er fint nok at rejse i Danmark, men det er det, og vi har mange fine steder i Danmark. Og det er også vigtigt at spørge sig selv om, hvad er en rejse, og hvad skal der til, før vi kan glemme det derhjemme,” siger Gitte Søby Madsen, der elsker at rejse i Danmark og besøge byer og sjove steder.

Nørrebro i Skovlunde

Hun er født og opvokset i Fredericia, hvor hun boede til og med 7. klasse.

Så fik moren et job som bestyrer af en rideskole, og de flyttede til Sønder Felding syd for Herning.

Gymnasietiden tilbragte Gitte Søby Madsen i Tarm. For tre år siden flyttede hun og manden, Steffen og deres to børn Ella og Theo fra en lille lejlighed på Nørrebro til et skønt træhus i Birkeengen, tæt på skov og mark. Langt fra et parcelhus, men med et åben industrikøkken og hems til at gemme sig eller læse om Rex rejse gennem Danmark.

Gitte Søby Madsens top fem over steder i Danmark

1. Samsø

– vi kommer ofte på Ballen især i uge 29, hvor der er musikfestival

2. Tangkrogen i Aarhus

– der er skønt at sidde på café og få is og kaffe og se sejlbådene

3. Vesterhavet

– jeg er vokset op på østkysten, så jeg elsker især Klitmøller

4. København – særligt Nørrebro

5. Møn og Bornholm – i det hele taget de mindre øer