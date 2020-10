”Vi kan godt få spat af hinanden”

Rasmus Tantholdt og Anders Bach har oplevet katastrofer og krige sammen i over 14 år. Bogen ’Det vi så’ er deres private billeder af oplevelserne tilsat fortællinger. Foto: Kaj Bonne

Oplevelser Tv-korrespondent Rasmus Tantholdt og tv-fotograf Anders Bach har oplevet verdens katastrofer sammen. Sidste uge signerede de deres fælles bog ’Det vi så’ i Ballerup Centret.

Af Anja Berth Lissner

14 års samarbejde på 248 sider. Tv-korrespondent Rasmus Tantholdt og hans faste fotograf, Anders Bach, har arbejdet sammen siden 2006 og tilbragt talrige timer, døgn og uger sammen i krigshærgerede eller naturkatastroferamte lande og byer, enkelte gange med livet som indsats.

’Det vi så’ er en fotobog, som de to kollegaer og venner netop har udgivet på forlaget 28 B. Torsdag sidste uge signerede de bøger i Bog & Idé i Ballerup Centret.

Til Ballerup Bladet fortalte de hvordan deres makkerskab og venskab har udviklet sig til et ægteskabslignende forhold.

”Med andre kollegaer er man sammen fra 8 til 16, men vi er jo sammen hele tiden fra tidlig morgen til sen aften. Det eneste tidspunkt, vi er alene, er, når vi sover. Og nogle gange sover vi også på samme værelse, hvis der er optaget på hotellet,” siger Anders Bach, der er kameramanden og Rasmus Tantholdts faste makker.

”Vi ser hinanden i de mest vilde situationer og jeg har set Anders være rigtigt bange – sådan tror jeg aldrig hans kone har set ham, så man ser virkelig hinandens karakterer,” siger Rasmus Tantholdt.

Alene på værelset

Får I aldrig spat af hinanden?

”Ork jo det gør vi tit. Jeg får tit spat af Anders, så kan jeg godt finde på at sige, i aften bliver jeg på hotelværelset, selvom Tokyo måske ligger for fødderne af en med masser af restauranter. Jeg tror også det er omvendt,” siger Rasmus Tantholdt og Anders Bach smiler indforstået: Han får også spat.

Ofte har de køreture på 16 timer men de kan sagtens være stille i flere timer ad gangen.

”Jeg kan mærke på Rasmus, hvis han ikke gider snakke, og nogle gange er det mig, der ikke gider høre på, at han snakker om sig selv,” griner Anders Bach.

Krig og hverdag

Bogen er en rejse i minder og nedslag i store begivenheder verden over lige fra Gaddafis Libyen i 2011 til orkanen i Filippinerne i 2013.

En lille dreng har taget bad i en stor spand.

”Det var efter tyfonen i 2013 i Filippinerne, hvor husene blev ryddet og der var lig overalt. Efter noget tid begyndte dagligdagen igen, men ingen havde huse, så den lille dreng var i bad i en spand,” fortæller Anders Bach.

”0,” siger Rasmus Tantholdt og Anders Bach fortsætter.

”Jeg kan huske, at da vi kom tilbage til hotellet i Manilla (hovedstaden i Filippinerne, red.) stod vi bad i flere timer, for vi kunne ikke vaske den der lugt væk.”

Ikke kynikere

Hvordan undgår i at blive kyniske?

”Da jeg begyndte som korrespondent, sagde min chef på TV2: Enten bliver du kold og kynisk, eller også bliver du meget rørstrømsk og meget let ked af det. Og jeg er i hvert fald tættere mod den sidste kategori. Hvis du vælger at gøre dig kynisk, så skal du distancere dig, og hvis du distancerer dig fra de mennesker, du rapporterer om, så tror jeg også du kan se det i reportagen,” siger Rasmus Tantholdt.

Følge i børnenes liv

Han er far til en 16-årig søn fra tidligere ægteskab og kæreste med tv-vært Natasja Crone. Anders Bach er gift med Jane og har to sønner på otte og 11 år.

”Vi har sådan en aftale, at når jeg er ude, så er jeg ude, og så skal jeg ikke tænke på noget derhjemme. Til gengæld er jeg meget hjemme i de perioder, vi ikke rejser, så jeg tror ikke mine sønner oplever, at jeg ikke er der. Men det er klart, at det er min kone, der tager et stort slæb, når vi er ude at rejse,” siger Anders Bach.

Rasmus Tantholdt understreger, at de ALTID tager telefonen, når deres børn ringer.

”De skal kunne få fat i os, og vi skal følge med i de små ting. Og vi kan jo skype og facetime med dem. Det er vigtigt at være en del af deres dagligdag.”

’Det vi så’ er udkommet på forlaget 28B