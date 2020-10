Har du talt med din afstands-guide i dag? OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aftandguiderne i Ballerup Centret skal sørge for, at kunderne holder den nødvendige afstand. Her er det vagt Christian Kryger, der med venlighed og smil sørger for, at folk holder til højre Foto: Kaj Bonne

Indkøb Siden fredag sidste uge har man kunne møde afstandsguider i Ballerup Centret, der hjælper kunderne med at huske at holde afstand. ”Kunderne er søde til at passe på hinanden,” siger centerchef Christer Thorell.

Af Anja Berth Lissner