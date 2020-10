Byggerod skaber trafikkaos – forældre frygter en ulykke

Simon (bagerst) var begyndt at gå hjem selv fra skole, men massivt byggerod og arbejdskørsel på Lundebjerggårdsvej gør, at han nu bliver hentet sammen med lillebroren Shawn (forrest) Faren Mikkel Jellesen frygter, at der sker en ulykke. Foto: privatfoto

Kaos Byggematerialer til de nye rækkehuse fylder hele fortovet og tvinger børn og voksne helt ud på Lundebjerggårdsvej. Beboer Martin Jellesen, frygter, at der sker en ulykke.

Af Anja Berth Lissner

Simon på syv år var lige begyndt selv at gå halvdelen af vejen fra skole til hjemmet på Lundebjerggårdsvej.

Men nu bliver han hentet og fulgt af sin mor eller far.

Siden sommerferien er byggeriet af de nye rækkehuse på Lundebjerggårdsvej lige ved siden af Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg taget til, og det betyder store bunker byggerod på fortove og cykelstier.

Det ærgrer Mikkel Jellesen, der bor på Lundebjerggårdsvej og er far til Simon og hans lillebror Shawn.

”Det flyder med byggerod og store mængder affald, og det sender børnene ud på vejene, hvor der kører både biler og busser,” siger Mikkel Jellesen.

Han har flere morgener i træk oplevet svære forhold.

”Her til morgen (tirsdagsidste uge, red.) kom der en lastbil, som parkerede ulovligt lige ud foran skolepatruljen og begyndte at læsse af,” siger Mikkel Jellesen, der har kontaktet kommunen.

”Jeg frygter at dette kan ende i en alvorlig ulykke, og jeg tør ikke tænke på, at det kan gå ud over et barn,” siger Mikkel Jellesen.

Kræver det fjernet

Det er Almen Bo, der står for byggeriet af rækkehusene og deres materiel, der ligger på fortovet.

Kommunen har ikke givet tilladelse til opbevaring af materialer på fortove og cykelstier, men har sagt til bygherre, at de gerne, hvis der er behov, må benytte udendørs areal som fortove og cykelstier i efterårsferien, hvor skolen er lukket.

Det oplyser projektleder i Teknik- og Miljøforvaltningen, Thomas Pilegaard.

”Der er ingen tvivl om, at det skal væk. For det er jo ikke efterårsferie nu, og vi kan ikke have at det ser sådan ud i skoletiden. Vi har her til morgen (torsdag, red.) i en mail til bygherre indskærpet, at det skal fjernes, og hvis det ikke bliver fjernet, vil kommunen fjerne det på deres regning,” siger Thomas Pilegaard, der er glad for at borgeren har henvendt sig.

”Selvfølgelig skal det væk – det er klart, og det er rigtigt godt set af borgeren, så mange tak for det,” siger Thomas Pilegaard.

Fjernet efter ferien

Ifølge Almen Bo har de af kommunen fået lov til at opbevare byggematerialer til og med efterårsferien, og altså ikke kun i selve ferien.

Direktør i Almen Bo, Lisbet Schaltz, understreger, at de gør alt hvad de kan for ikke at genere nogen.

Hun påpeger desuden, at kommunens asfaltarbejde på samme vej også komplicerer situationen.

Ifølge hende er der lavet en aftale med kommunen om at de blot skal fjerne sandbunken.

’Det ER vores’

Ballerup Bladet forelagde Almen Bo et billede taget torsdag klokken 11.38, hvor det er tydeligt, at der både ligger en sandbunke og en række byggesten og paller også på cykelstien.

”Vi kan godt se, at det er vores byggematerialer og at de ligger på cykelstien, og det er meget skuffende, at det ikke er fjernet, som vi har bedt vores entreprenører om. Men vi rykker på det nu og vi kan garantere, at det hele er færdigt og væk når efterårsferien er slut,” siger Lisbeth Schaltz.