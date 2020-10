Budgettet der delte partierne

Budgettet er nu blevet endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen. Det var især skattelettelserne og til dels definitionen af velfærd, der delte parterne. Foto: Arkivfoto

Økonomi Budgettet for 2021 er nu endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen. For førte gang i syv år er Venstre ikke med og det var især spørgsmålet om skatten, der fik V og C til at stå udenfor. Men også et par andre emner delte vandene.

Af Ulrich Wolf

I mange år har det været en ’tradition’ at i hvert fald Venstre har været med som budgetpartner i Ballerup Kommune.

Konservative har været lidt mere svingende i deres deltagelse, men i år var det anderledes. Budgettet blev en smallere affære, hvor Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten var med. Budgettet blev mandag aften endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Det gav plads til et budget uden de store udsving og udskejelser, med fokus på klima, velfærd og en fortsat stram styring af økonomien.

I følge borgmester Jesper Würtzen (A) var der især tre vigtige punkter i årets budget.

”Det var et roligt budget, hvor vi sikrede en fortsat styring af økonomien. Det er en usikker tid, hvor vi ikke ved, hvad der kommer med hensyn til udgifter til ledighed, manglende selskabsskatter og andre udgifter i forhold til corona.

Samtidig var der fokus på klima og natur og en fortsat understøttelse af den borgernære velfærd. Vi kunne ikke blive enige på skatteområdet, som nok var det område, der skilte os,” siger Jesper Würtzen.

Det er gruppeformand for Venstre, Kåre Harder Olesen, enig i.

Pas på aktiverne

”Det primære, der skiller os i år er skattelettelser. Vi kunne få en helt unik kompensation fra staten, hvor der reelt kostede os 7,8 millioner kroner, at give 40 millioner kroner til borgerne over en fem års periode. Men det ville man ikke være med til. Derfor måtte vi sige fra,” siger Kåre Harder Olesen, som også har andre ankepunkter i forhold til budgettet.

”Vi ville faktisk sætte 34,6 millioner kroner, eller 8,8 millioner kroner om året, ekstra af over de næste fem år til vedligeholdelse af veje, skoler og institutioner. Vi synes, det er vigtigt at vedligeholde vores aktiver, inden det bliver endnu dyrere og vil ikke efterlade regningen i børneværelset. Pengene skulle blandt andet tages fra kunst og kultur og kommunal ledelse og administration. Vi synes, at den borgernære velfærd, som eksempelvis Headspace, som vil ville give ekstra penge, er vigtigere. Så når budgetparterne siger at de prioriterer velfærd, så ville vi faktisk sætte lidt mere af, siger Kåre Harder Olesen, som mener, at der er en grundlæggende modvilje fra socialdemokratiet mod at give skattelettelser.

Til det svarer borgmester Jesper Würtzen lidt henholdende.

Forkert signal

”Vi har som sådan ikke noget imod skattelettelser, men vi mener nok, at det er vigtigere at vi, især i denne tid, prioriterer velfærden. Det vil være 20 pædagogstillinger, man skulle skære og det er sundhedspersonalet og mange offentligt ansatte, der har holdt for i coronatiden, så derfor er det ikke tiden til skattelettelser. Det ville være et forker signal at sende. Heller ikke selvom vi fik en god kompensation fra staten, når der er så stor usikkerhed, som der er nu,” siger Jesper Würtzen.