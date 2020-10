Privat p-kælder er ikke længere privat

Der er fremover offentlig adgang tik den nye p-kælder på Rolighedsvej. Det har Ballerup Kommune og Dades fundet ud af. Til gengæld bliver kælderen lukket af om natten. Foto: privatfoto

Den nybyggede p-kælder under boligerne på Dommergrunden er ikke private. Det er Ballerup Kommune og Dades blevet enige om, så nu er der parkering for alle i tre timer.

Af Ulrich Wolf

Ballerup Bladet skrev for et par uger siden om de p-kælderen under det nye boligbyggeri på Rolighedsvej, også kaldet Dommergrunden. Her havde Dades sat skilte op, og sendt breve rundt til beboerne, med oplysning om, at man kunne købe private p-pladser, selvom det faktisk fremgik af lokalplanen, at pladserne var offentligt tilgængelige.

Nu er Ballerup Kommune og Dades blevet enige om, at p-pladserne rent faktisk er offentlige og dermed fastholdt Ballerup Kommune deres krav om, at p-pladserne skulle indrettes i tråd med lokalplanens forskrifter.

”P-pladserne under Dommergrunden er offentlige og dermed tilgængelige for alle. Det gælder med det samme. Man må holde der i tre timer. Til gengæld bliver kælderen lukket af i tidsrummet klokken 19-07, så man undgår, at folk hænger ud dernede. Lokalplanen krævede, at der var offentlige p-pladser og det kan ejeren ikke slippe ud af,” siger

Hella Hardø Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Det er nu op til Dades at sørge for, at lave en form for system, der kan lukke af for natten i p-kælderen.

Lukning på vej

”Der kommer en form for portsystem, så vi kan undgå, at der kommer ubudne gæster derned. Det er godt for vores beboere, der stadig kan holde om natten. Det har været det vigtigste, at vores beboere kan bruge pladserne om aftenen og natten. Så det er helt fint,” siger Niels Walentin Jensen, advokat for Dades.

Det er endnu uvist, hvordan man skal løse det økonomiske aspekt af parkeringssituationen.

Som det er nu, betaler beboeren til en p-plads, men om de fremover skal gøre det, nu hvor reglerne er ændret, vides ikke.

”Vi skal finde en løsning på det også økonomisk og hvordan vi løse det er noget vi skal tage stilling til nu. Vi må også hurtigst muligt finde et system, der kan spærre af for natten, men lige nu er der ingen. Det er den risiko vi tager og så må vi holde ekstra opsyn med kælderen om aftenen og natten indtil videre og det har vi nogen der vil gøre,” siger Niels Walentin Jensen.