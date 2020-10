Forældre i oprør mod lukkeplaner for specialtilbud

Heidi Jensen (t.v), Bolette Jansen og Mai-Britt Salgaard frygter for deres børn fremtid, hvis Ballerup Kommune lukker høre-taletilbuddet på Baltorpskolen. Foto: privatfoto

Lukning Igennem flere år har elever fra hele regionen nydt godt af høre-taleklasserne på Baltorpskolen. Nu tumler Ballerup Kommune med planer om at lukke tilbuddet. Forældrene er chokerede og frygter for børnenes fremtid.

Af Ulrich Wolf

Mange af dem har lidt mange nederlag i institutioner og følt sig udenfor. Derfor har det været en lettelse og et stort spring fremad, at børnene har kunnet komme ind i det specielle høre-taletilbud på Baltorpskolen, hvor børn fra hele regionen kommer i klasser, der er dedikeret til deres udfordringer med enten hørelse, tale eller begge dele.

Nu vil Ballerup Kommune lukke tilbuddet og sende børnene ind i de almindelige klasser. Argumentet er, at søgningen er lavere end tidligere og at man derfor kan rumme eleverne i en almindelig skoleklasse med støtte.

Det har fået forældrene op i det røde felt. De frygter for deres børns fremtid.

Ikke flere nederlag

”Det er børn med specielle udfordringer. Mange har haft nederlag inden de kom ind i Baltorpskolens høre-tale klasser.

Det er et rigtig godt tilbud, der fungere og hvor lærerne fagligt er klædt på til at håndtere de ting, som børnene kæmper med. De vil ikke kunne fungere i en almindelig klasse, heller ikke selvom kommunen siger, at der vil være støtte. Det er ikke fagligt forsvarligt. Jeg frygter simpelthen for, at vores børn skal få endnu et nederlag,” siger Heidi Jensen, hvis datter går i 6.klasse på Baltorpskolen.

For Bolette Jansens søn vil en lukning betyde, at to års konstant fremgang vil være spildt.

Stort spring fremad

”Min søn har gået i tilbuddet i to år og han er vokset voldsomt fagligt de to år. Han var måske fire-fem år bagud inden han kom ind på skolen og er nu rykket meget fremad. Det er et velfungerende tilbud og man møder børnene, hvor de er. Jeg er sikker på, at det vil være et stort tilbageskridt og jeg frygter faktisk for, at de aldrig vil få et normalt liv,” siger Bolette Jansen, som også frygter at de sværest udfordrede børn vil kunne løbe ind i mobning i en almindelig skole.

Specialgruppen rummer klasser fra 0.9 klasse og har ganske få elever i hver klasse, så man netop sikrer, at børnene kan følge med og at der er fokus på optimal læring. Alt sammen for at give dem den bedst mulige skolegang.

”Hvis vi havde mulighed for at vores børn kunne gå i en normal skole, så ville vi have valgt det. Men vores børn er ikke rustet til at gå en i klasse med 25-30 elever. Det er derfor man har det her tilbud. Det kan man ikke kompensere for, ved at sætte ekstra hjælp ind i en almindelig klasse,” siger Mai Britt Salgaard, som har en søn i 1. klasse. Hun mener, at Ballerup svigter de visioner, som man ellers slår sig op på.

Kortsigtet løsning

”Vi har valgt at bosætte os her fordi Ballerup Kommune har nogle visioner. Men det her er stik imod de visioner, som man slår sig op på. Det er rigtig kortsigtet. Det kan godt være, at man sparer nogle penge her og nu og bruger manglende tilslutning som undskyldning. Men det har enorm betydning for vores børn og deres fremtid. Det kan blive dyrt i længden,” siger Mai-Britt Salgaard, som efterlyser faglige argumenter for, at man skal lukke tilbuddet, der i øvrigt er en af ganske få i området.

”Det er det eneste tilbud af sin art i området, hvis man ser bort fra døveskolen i København. Ellers skal man til Ringsted, så det er rigtig mange, man rammer med det her. Og man rammer hårdt i forhold til børnenes fremtid,” siger Heidi Jensen.

Hos Ballerup Kommune er der forståelse for forældrenes frustrationer og frygt, men man er overbevist om, at en lukning kan være den rigtige løsning, både fagligt og ikke mindst økonomisk.

Formand for børne- og skoleudvalget, Peter Als (A), vil ikke kommentere sagen, men henviser til centerchef Per Kensø, der sidder med den detaljerede viden om sagen og som man derfor støtter sig til.

Hænger ikke sammen

”Vi kan se, at der har været og fortsat vil være en faldende søgning til tilbuddet, hvor der nu er 24 børn i alt. Det skal hænge sammen både fagligt og økonomisk og det gør det ikke. Vi skal også forvalte borgenes penge bedst muligt,” siger Per Kensø, centerchef i skoler, institutioner og kultur i Ballerup Kommune.

Han mener, at de fleste børn vil kunne få fagligt udbytte i en almindelig klasse.

”Teknologien er i dag så god, at langt de fleste af eleverne sagtens kan gå i en almindelig klasse sammen med eventuel støtte. Så er der nogle elever, der ikke kan, og de skal så henvises til et andet tilbud, og det er i København. Jeg kan godt forstå, at forældrene er utrygge, når man måske skal forlade noget der er trygt og velkendt, men det er alligevel meningen, at man i videst muligt om fang og i taletilbuddet fra 4. klasse, skal ud i almindelige klasser,” siger Per Kensø, som ser inklusionen af blandt andet tale-høreeleverne som en fordel, fordi man får diversitet i klasserne og i skolen.

”I Ballerup Kommune lægger vi vægt på, at der er diversitet i klassen og man lærer, at børn er forskellige og kan have forskellige udfordringer. Der er jo ikke tale om udadreagerende elever, der på den måde kræver ressourcer. Vi skal naturligvis tage hånd om dem, som ikke kan være i en almindelig klasse, men vi må se i øjnene, at der simpelthen også er for få i tilbuddet til, at det kan hænge sammen,” siger Per Kensø.

Massiv støtte

Der er i alt ni elever fra Ballerup Kommune i Baltorpskolens høre-taletilbud, der så skal fordeles, resten af de i alt 24 elever er fra andre kommuner, der så selv må fordele deres elever.

Ifølge Per Kensø sparer Ballerup Kommune i omegnen af to millioner kroner, hvis man lukker tale-høretilbuddet.

Forslaget om lukning af tale-hørekasserne er nu sendt i høring frem til den 16. oktober og udover et fælles høringssvar, har forældrene de seneste uger mobiliseret en stor opbakning mod lukkeplanerne via facebook, hvor der indtil nu er 951 underskrifter.