Dialog er kommunal snak til hånden

Debat Vi borgere ønsker dialog med vores folkevalgte politikere, ikke med forvaltningen, selvfølgelig!

Af Troels Aagaard Loua, Primulavænget 50, Tjørnebjerg

Hvor svært kan det være? Men når de ikke vil dialog, så må vi føre dialogen med stemmesedler, i pressen og i retten.

En lokalplan skal være fundament for løbende tilpasning til samfundsudviklingen, i mange år. Det er lokalplanen for kolonihaver i Ballerup ikke!

Der er tilladelse til brændeovne, men forbud mod vindmøller. Den regulerer højden på legehuse, men siger intet om fremtiden for vedvarende energikilder. Man indfører ”Bistriber”, med blomster langs veje og stier, men har ingen visioner for kolonihavernes græsplæner, som ikke bidrager til biodiversiteten. Der indføres tåbelige regler for drivhuse og mistbænke, men vi må vi opføre carporte.

Er det fordi vi skal tage bilen til Netto og købe afgrøder, der er fløjet til Danmark, i stedet for selv at dyrke dem?

I Danmark går urbaniseringen stærkt. Gennemsnitsalderen stiger og vi er længere på et endnu mere fleksibelt arbejdsmarked. Men lokalplanen tager heller ikke højde for den udvikling. Den indfører væsentlige begrænsninger af både anvendelsesret og muligheder, for alle kolonister. Begrænsningerne er særligt vidtrækkende for borgere med fleksible arbejdstider og børnefamilier med fuldtidsarbejde. De rammes hårdere end alle andre, både nuværende og fremtidige kolonister. Alt sammen tiltag, som gør kolonihaverne mindre attraktive, i en grad, som er en overtrædelse af både kolonihaveloven og planloven. Sidst men ikke mindst, så bidrager en væsentlig del af begrænsningerne heller ikke til indsatsen mod ulovlig helårsbeboelse.

Lokalplanen er visionsløs, den tager ikke højde for hverken klimakrise eller samfundsudvikling. Og den lever ikke op til målet: ”At fastholde området som kolonihaveområde til fritids- og rekreative formål i henhold til kolonihaveloven samt hindre ulovlig beboelse”. Kommunalbestyrelsen må derfor genoverveje hele lokalplanen