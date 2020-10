Medaljeregn over biatleter

Biatlon BallerupBiatlon, der er en afdeling under Ballerup Skytteforening, har i weekenden deltaget i de Danske Mesterskaber.

Af redaktionen

Normalt afholdes DM over en weekend, hvor der afvikles både en kort distance og en lang distance. På grund af Corona situationen var mesterskaberne i år reduceret til kun at omfatte den lange distance og afviklet på tre forskellige tidspunkter. Fra BallerupBiatlon deltog 23 atleter i forskellige klasser og de var opsat på at give konkurrenterne fra det øvrige Danmark kamp til stregen.

De første der kæmpede om titlerne fra klasserne Junior-Herrer 15-20 år, Herrer fra 21 år og Herrer fra 45 år.

Det blev en spændende affære mellem Villiam Hansen fra BallerupBiatlon og Tobias Frimurer fra Århus RK Biatlon.

De fulgtes pænt ad indtil tredie skydning, som Villiam afviklede over et minut hurtigere end konkurrenten og derefter var det blot at holde forspringet på de sidste 2 x 1.500 m løb og den sidste skydning. Det lykkedes for Villiam og han kunne dermed kåres som Dansk Mester i Juniorklassen med en tid på 41,15 minutter mod konkurrentens 43,43 minutter.

I klassen Herrer fra 21 år stillede BallerupBiatlon med forhåndsfavoritten Joachim Weel Rosbo, der udover at være en eminent løber også har trænet hårdt med skydningen for at minimere risikoen for strafrunder. Joachim indfriede favoritværdigheden og vandt en snæver sejr med tiden 34,33.

I klassen Herrer fra 45 år blev Benny Kristensen fra BallerupBiatlon nummer tre.

Da herrerne havde forladt stedet ankom damerne til at afgøre deres tilsvarende konkurrencer. Klassen Damer fra 21 år blev nærmest et klubmesterskab for BallerupBiatlon, idet de første syv pladser blev besat af atleter herfra. Bedst gjorde Johanne Tolstrup det med tiden 40,27 minutter, skarpt forfulgt af Juliane Falsig Hviid med 40,57 minutter og på 3 pladsen sidste års vinder Magdalena Kott i tiden 41,33.

I klassen Damer fra 45 år havde Ballerup en enkelt deltager med og Mai Britt Poulsen endte på 2. pladsen i tiden 55,25.

De sidste konkurrencer der blev afviklet var for børn i klasserne 8 – 11 år og 12-14 år.

BallerupBiatlon have den enkelt deltager med i klassen 8-11 år nemlig Otto Hesseldahl. Han viste sig at være den hurtigste af alle i børneklasserne og dermed et sikkert DM til Otto i tiden 24,40 minutter. I klassen 12-14 år blev Linnéa Fubnk Larsen nummer tre.

Alt i alt et succesrigt DM for Biatlon atleterne.