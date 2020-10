Er du klar til Danmarks største handelsdag?

SPONSORERET INDHOLD: Black Friday er den dag på året, hvor du kan finde alverdens gode tilbud. Det gælder både på nettet og i fysiske butikker. Det er langt de fleste butikker, der tilbyder gode rabatter på Black Friday. Derfor er det også din chance for at få nogle rigtig gode køb med hjem. Find mere info om Danmarks største handelsdag her.

Af Randi Salzwedell

Her får du tips til, hvordan du bliver klar til Black Friday, og hvordan du undgår at komme hjem med unødvendige køb.

Beslut hvad du vil købe på forhånd

Der er rigtig mange tilbud på Black Friday, så det er nemt at lade sig lokke af ting, som du faktisk slet ikke har brug for. Hvis du gerne vil undgå det, skal du beslutte på forhånd, hvad du vil lede efter på Black Friday. Hvis du mangler en ny støvsuger, så kig efter det. Hvis du længe har ledt efter en føntørrer, så kig efter det. Hvis du køber den slags ting, som du har brug for uanset hvad, er det, at du gør dig nogle gode køb.

Overvej alle dine køb en ekstra gang

Det er en god idé på Black Friday at overveje hvert et af dine køb en ekstra gang. Du skal overveje, om det faktisk er noget, du har brug for. Desuden skal du overveje, om det faktisk er et godt tilbud. Hvis du gør dig nogle ekstra tanker inden hvert køb, mindsker du risikoen for, at du kommer hjem med noget, som du fortryder dagen efter.

Begræns dine køb

Selvom der er gode tilbud over det hele, er der ingen, der siger, at du behøver at købe noget. Du kan lede efter nogle af de ting, som du rent faktisk har brug for, men udover det er det ikke nødvendigt at købe noget, selvom alting ser billigt ud.