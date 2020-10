Sådan kan du bruge argan olie i dit hår

SPONSORERET INDHOLD: Argan olie stammer fra Marokko, og har været brugt af de marokkanske kvinder i flere hundrede år. Olien har en masse gode egenskaber, og er god for både krop, ansigt og hår.

Netop det at bruge argan olie til hårpleje er blevet meget populært i skønhedsindustrien. Argan olie indeholder en masse gode ingredienser, som E-vitamin og mættede fedtsyrer, som er med til at binde fugten i håret uden at fedte. Læs videre her, og se hvordan du kan bruge argan olie i dit hår.

Som hårkur

Det er optimalt at bruge argan olie som hårkur, specielt hvis du lider af tørt hår. Argan olien er med til at pleje dit hår, og stimulerer samtidig hårvæksten. Argan olie kan sagtens erstatte en intensiv hårkur, et godt tip er blot at bruge den et par gange om ugen, så skulle du gerne få gode resultater. Hvis du bruger argan olie som hårkur i vådt hår, vil du som regel skulle bruge mindre produkt, end hvis du bruger det i tørt hår. Brug omkring 12-14 dråber per hårkur (alt efter længde og tykkelse af hår), og masser det godt ind i håret og ned i hovedbunden. Lad det virke i cirka tredive minutter, og skyl så ud. Efterhånden kan du gå ned til at bruge kuren en enkelt gang om ugen.

Til styling

Hvis du savner fylde i dit hår, er det ideelt at benytte dig af argan olien. Olien hjælper til at give dit hår mere fylde, du skal blot gnide et par dråber i håret, inden du føntørrer det. Argan oliens mange fedtsyrer, mineraler og antioxidanter er fantastiske for dit hår, og efter et par ganges brug, vil du hurtigt kunne se og mærke en forandring.

I shampoo eller balsam

Hvis du på forhånd ved, at du ikke har tid eller overskud til at få brugt argan olien som hårkur et par gange om ugen, kan du i stedet vælge blot at blande den sammen med din shampoo eller balsam. Det vil selvfølgelig ikke give de helt samme resultater som hårkuren, men de gode egenskaber fra olien vil stadig gøre en masse gode ting for dit hår. Ved at bruge olien i din shampoo får din hovedbund stadig gavn af argan oliens ingredienser, og får tilført en dejlig mængde fugt. Helt generelt er argan olien genial hvis du døjer med eksempelvis tør hovedbund eller skæl.