SF’s nye ansigt

Simon Knudstrup (t.v) er ny spidskandidat for SF til kommunalvalget. Han skal afløse det mangeårige medlem, Ulrik Falk-Sørensen, der efter 35 år i lokalpolitik, godt synes, han kan tillade sig at drosle lidt ned. Foto: privatfoto

Udskiftning Efter 35 år i lokalpolitik stopper Ulrik Falk-Sørensen efter næste valg som spidskandidat. Nu skal nye kræfter til og han er fundet i den 25-årige Simon Knudstrup.

Af Ulrich Wolf

Der kommer et tidspunkt, hvor man må sige stop. Den er kommet for 78-årige Ulrik Falk-Sørensen, gruppeformand for SF i Ballerup kommunalbestyrelse.

Efter 35 år i lokalpolitik, heraf 32 år i streg, kun afbrudt af en enkelt valgperiode ’ude i kulden’ er det nu slut for den 78-årige tidligere skolelærer med at være SF’s ansigt i salen på rådshuet.

Yngre kræfter skal til og de er fundet i den nye spidskandidat til det kommende kommunalvalg næste år 25-årige Simon Knudstrup.

”Jeg har været 35 år i lokalpolitik så nu kan jeg godt tillade mig at gå på pension. Faktisk stoppede jeg allerede for syv år siden, men da vi så ikke havde nogen kandidat for tre år siden op til valget, så sprang jeg til. Men nu skal nye kræfter til og derfor er jeg glad for, at vi nu har fået Simon på holdet,” siger Ulrik Falk- Sørensen, som lover at han stadig vil hjælpe Simon bag kulisserne, men at han ellers skal få lov til at leve sit eget politiske liv.

Simon Knudstrup er født og opvokset i Ballerup og er efter eget udsagn en ægte Ballerup-dreng. Han har i mange år været medlem af DSU i Ballerup, men meldte sig for halvandet år siden ind i SF. Han er desuden aktiv i BSF, hvor han en overgang var formand. Det glødende lokale engagement skal nu omdannes til politik.

Glødende engagement

”Jeg er meget ambitiøs med det jeg gør. Jeg er meget engageret i BSF og det frivillige arbejde og mit arbejde blandt børn som pædagogmedhjælper. Nu vil jeg så tage det engagement ind i politik for jeg føler, at jeg har noget at byde ind med. Jeg brænder for at gøre en forskel og mit engagement i dagligdagen vil jeg gerne trække ind i kommunalbestyrelsen. Derfor er mit kerneområde, at det skal være bedre at være barn i Ballerup. Men også skoleområdet og naturligvis kultur- og fritidsområdet er områder, jeg brænder for,” siger Simon Knudstrup, som glæder sig til at gå i gang, omend han også møder opgaven med stor ydmyghed.

”Jeg ved, det er hårdt arbejde og jeg har ingen politisk skoling. Jeg er, som jeg er. Det er klart, at jeg har meget at lære, og derfor er jeg glad for, at jeg har Ulrik (Falk-Sørensen, red.) med mig. Der kan jeg lære meget,” siger Simon Knudstrup, som vil præge sin kommune.

Vise sig frem

”Jeg synes det er godt, at vi har en blandet kommunalbestyrelse med både erfarne folk og unge. Min plan er nu, at gøre mig synlig og fortælle vælgerne, hvem jeg er og hvad jeg står for. Hidtil har vælgerne jo haft et velkendt ansigt i Ulrik, men jeg håber, at jeg kan vise, at jeg kan gøre det godt for Ballerup og at sætte mit præg på kommunen med mine ideer og politik,” siger Simon, som om kort tid vil begynde at forberede sig på sit nye liv som lokalpolitiker.

”Jeg er jo ikke valgt ind endnu, og det er vælgerne der bestemmer. Men jeg er klar til at gå all in på lokalpolitik og så må jeg få det til at passe ind i mine andre gøremål. Men hvis jeg ikke bliver valgt ind, så er jeg sikker på, at jeg vil prøve igen. For jeg vil gerne gøre min indflydelse gældende og gøre noget for min

kommune,” pointerer SF’s nye spidskandidat til kommunalvalget i november 2021.