Kolonihaveplan på kollisionskurs

Der er både idyllisk og hyggeligt i kolonihaverne i Ballerup Kommune. Men debatten om den nye kolonihaveplan er langtfra idyllisk og hyggelig, idet Ballerup Kommune og en del af kolonisterne står stejlt overfor hinanden. Foto: Arkivfoto: Kaj Bonne.

I det grønne Efter dialogmøder og afsluttet høringsfrist står det klart, at Ballerup Kommune og kolonihavefolket stadig er på kollisionskurs.

Af Ulrich Wolf

Det stod helt tydeligt efter borgermødet i midten af august måned på rådhuset. Den efterfølgende debat og et nyligt afholdt dialogmøde mellem Ballerup Kommune og repræsentanter for kolonihavefolket understregede det tydeligt.

Fronterne er stadig trukket skarpt op i sagen om den nye lokalplan for kolonihaverne.

Høringsfristen udløb den 20 september og der er nu indkommet i omegnen af 200 høringssvar. Få dage inden, den 16. september, var der dialogmøde om lokalplanen, hvor repræsentanter fra Ballerup Kommune mødtes med repræsentanter for kolonisterne.

Her var opfattelsen den samme som hidtil – nemlig at man ikke kommer videre og at der måske er mulighed for lidt justeringer, men at målet forbliver det samme – at helårsbeboelse skal fjernes og at de overordnede regler om ’spærretid’ og husstørrelser skal fastholdes.

Plads til justeringer

”Vi skal nu gennemgå og sortere i de omkring 200 høringssvar, der er kommet. Der er mange, som er utilfredse, men der er også mange, der er tilfredse og ønsker at vi får ryddet op i helårsbeboelsen. Jeg kan godt forstå, at nogle beboere er utilfredse, for der bliver fjernet noget fra dem. Men vi fastholder, at de regler der er skitseret i lokalplanen er de rigtige. Det er den eneste måde, at vi kan komme helårsbeboelsen til livs. Der er brug for klare regler, så man har noget at forholde sig til og det ændrer høringssvarene eller dialogmødet ikke på,” siger Hella Hardø Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Hun er åben for, at man nu kan justere lidt på visse dele af lokalplanen.

”Vi vil nu kigge på det og det kan godt være, at der kan komme nogle justeringer. Det er ikke for at genere kolonihavefolket, at vi går efter helårsbeboelsen. Nogen påstår, at vi ikke kan lide kolonihaverne. Vi elsker kolonihaverne og vi synes det er rigtig hyggeligt, så vi vil gerne have kolonihaverne. Men vi er nødt til at komme den ulovlige beboelse til livs og derfor holder vi fast i lokalplanen. Men det kan som sagt godt være, at vi kan justere lidt løbende efterhånden på visse områder,” siger Hella Hardø Tiedemann, som regner med at udvalget og siden kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen, med eventuelle småjusteringer, i slutningen af november.

Fra den anden side af ’dialogbordet’ er der ikke meget forståelse at hente.

Bestemt på forhånd

Anja Bøgh er formand for haveforeningen Godthåb, og hun deltog i borgermødet og senere i dialogmøder den 16. september. Hun fastholder fortsat, at der ikke er tale om en dialog.

”Vi gik ind til mødet med en åbent og positivt sind, men der er ikke tale om en dialog. Vi mener fortsat, at deres politik er baseret på udokumenterede påstande og anonymt angiveri. Man ønsker ikke at gå ind i en reel dialog med os.

Sagen er afgjort på forhånd. Vi ønsker, at man ville lytte til os og præsentere os for de fakta om helårsbeboere, som kommunen siger de har. Så kunne vi gøre noget, men vi får ingenting. Så vi føler ikke, at vi har fået noget ud af denne ’dialog’,” siger Anja Bøgh.

Hun understreger, at hun ikke bor i sin kolonihave hele året eller holder hånden over folk, der gør det.

Omvendt bevisbyrde

”Det er næsten useriøst, at kommunen på den måde laver omvendt bevisbyrde og antager, at man er skyldig til det modsatte er bevist. Jeg holder ikke hånden over nogen, der bryder loven. Vi holder strengt øje med den slags og det er også derfor, vi efterlyser dokumentation fra kommunen. Jeg viser dem gerne mit andelsbevis og min helårsbolig, hvis de tror, der er noget at komme efter. Jeg elsker at komme i min kolonihave, også en weekend i efteråret en gang imellem, men det gør mig altså ikke til helårsbeboer. De regler her betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker, der i den grad får frataget en frihed, de har købt og betalt for. Den nye lokalplan skal nok blive vedtaget af politikerne, men vi går hele vejen og fører en sag på det her,” siger Anja Bøgh, som med sit udsagn understreger, at fronterne i den grad er trukket op i den efterhånden langstrakte og ophedede sag om koloni-

havernes fremtidige køreplan.