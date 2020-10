Frustrerede forældre i Måløv: ’Vi er bekymrede for vores børn’

Shelteret i skolegården til Østerhøj-afdelingen bliver ifølge skolelederen og flere forældre ofte benyttet af unge, der tager lattergas og kommer med tilråb. Det sker uden for skoletiden. Foto: Privatfoto

Utryghed Lattergaspatroner på legeplads og utryghed i nærmiljøet. Forældre til børn på Måløvhøj Skole, afdeling Østerhøj, er bekymrede og opfordrer kommunen til at være synlige i området. Skoleleder erkender problemet.

Af Anja Berth Lissner

Det var egentlig ganske varmt af en septemberdag at være. Mette Billing Wolf havde søndag 15. september sammen med andre forældre fra 3. klasse på Måløv Skole, afdeling Østerhøj, inviteret hele klassen til fødselsdag for hendes søn.

Hun havde tænkt, at det .på grund af corona, ville være bedre at være på skolens legeplads, som børnene kendte og var trygge ved, og hvor man var ude og kunne holde den nødvendige afstand.

Pakket med kager, boller håndsprit og fødselsdagsflag ankom de til legepladsen, hvor børnene straks lagde tasker og jakker i shelteret på pladsen.

Her mødte dem en ram lugt af spiritus, og i en skraldespand nær shelteret lå stakkevis af lattergaspatroner.

”Det var da ganske ubehageligt at opleve – det skulle være en tryg og rar dag, og så blev vi mødt af dét syn,” fortæller Mette Billing Wolf.

Hun har også en datter i 7. klasse, der ifølge Mette Billing Wolf er blevet tilbudt lattergas af en ældre elev. Det afslog datteren, men fik at vide, at hun ’bare skulle sige til, hvis der var noget, hun ville prøve.’

Kaldt grimme ord

Camilla Larsen har også en datter i 7. klasse på samme skole og har den seneste tid oplevet en generel utryghed i området.

”Min datter er blevet kaldt både luder og kælling af ældre unge i området. Normalt kan hun godt lide at sidde på legepladsen og hænge ud med sine veninder og spise pizza og lave sådan tøseting efter skole og om aftenen, men det har de ikke lyst til, da de er bange for de ældre, der også kommer på legepladsen,” siger Camilla Larsen.

Hun opfodrer kraftigt SSP, der er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, til at gå ind i sagen og være mere synlige i området for at dæmme op for den utryghed, hun oplever.

SSP på stedet

Ifølge chef for Center for Børne- og Ungerådgivning i Ballerup Kommune, som står for SSP-samarbejdet, Lone Junge Marcussen, har SSP været i området uden at have kendskab til unge, der skulle chikanere andre.

”Vi har haft dialog med forældrene, og vi oplevede, at det var et overstået kapitel, men vi vil meget gerne i dialog med de forældre, der nu står frem og fortæller om utryghed, for så vil vi selvfølgelig sørge for en forstærket indsats på området,” siger Lone Junge Marcussen.

Skole: ’Uacceptabelt’

Distriktsskoleleder af Måløvhøj Skole, Peter Harbor Hansen, er imidlertid bekendt med problemet og de unge, der er på skolens grund efter skoletid.

”Mit indtryk er klart, at det er blevet værre efter coronanedlukningen i foråret og frem til nu. Det er helt uacceptabelt, at der er unge, der chikanerer andre og sviner skolegården til. Vi må ofte fjerne affald om morgenen, og det kan ikke være rigtigt. Jeg forstår godt, hvis forældrene er utrygge, for det er da drønubehageligt, det der foregår. Det er desværre uden for skoletid og derfor er vores pædagogiske personale taget hjem,” siger Peter Haldor Hansen.

Han ser gerne en øget SSP-indsats, men ved også at det kan være en stakket frist.

”Ofte er det jo sådan, at hvis man laver noget andre ikke skal se, så som at tage lattergas, så flytter man bare til et andet sted, hvis der kommer SSP herude. Det har vi tidligere oplevet – så flytter det fra midtbyen til Måløv og måske tilbage igen. Så det kræver nok en større indsats,” siger Peter Haldor Hansen.

Overvejer at flytte

Tilbage til Camilla Larsen.

”Jeg har da overvejet at flytte, for det er jo ikke rart at bo et sted, hvor man føler sig utryg. Jeg synes virkelig kommunen burde gøre noget for de unge mennesker, der åbenbart ikke har noget at lave. Jeg tror ikke, at man generer andre for sjov, det må være fordi man mangler et sted at være, og det er kommunens ansvar,” siger Camilla Larsen.

Men hvorfor står I forældre på skolen ikke sammen og sørger for at skabe et godt og rart fællesskab i området for på den måde ligesom at tage byrummet tilbage?

”Det er også en god idé, men jeg oplever bare, at der er mange forældre, der ikke tør sige eller gøre noget og lidt gemmer sig bag de fire vægge hjemme. Det forstår jeg også godt, men jeg vil da håbe, at vi kan være flere om at sige fra og stå sammen,” siger Camilla Larsen.