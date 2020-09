Årets budget er roligt og lidt smallere

Politikerne på rådhuset er bleve nig om at et nyt budgetforlig for 2021. Det er dog ikke et bredt forlig denne gang idet hverken C eller V er med. Foto: Arkivfoto

Økonomi Ballerup kommunes budget for 2021 er på plads. Det er gået fra et bredt forlig til et rødt forlig, idet både V og C står udenfor. Det var uenighed om skattelettelser, der i sidste ende betød, at Venstre ikke er med i forliget siden 2013.

Af Ulrich Wolf

Så kom næste års husholdningsbudget for Ballerup Kommune på plads. Efter forhandlinger til ud på aftenen torsdag fandt en del af politikerne sammen om en aftale.

Men budgettet blev denne gang ikke et bredt forlig, som det ellers har været i en årrække, men et rødt forlig. Hverken Venstre eller Konservative er i år med i forliget.

Dermed er det Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten, der har givet hinanden håndslag på næste års budget.

Uenige om skatten

”Jeg havde håbet på, at vi kunne få et bredt forlig, som vi ofte får, og vi prøvede at nå hinanden, men det lykkedes ikke. Vi var enige om mange ting men vi var i sidste ende for langt fra hinanden på spørgsmålet om skattelettelser. Selvom der faktisk lå en god ordning i forhold til kompensation fra staten, så ville vi ikke risikere det. Det er en usikker tid med corona og vi kan se ind i en fremtid med usikkerhed om selskabsskatter, flere arbejdsløse og generelt ekstra udgifter i forbindelse med corona, så derfor ville vi ikke lette skatten,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Han glæder sig dog over, at det er et budget, der bygger videre på udviklingen af byen, på en indsats for klimaet og for kernevelfærden og endelig, at man overholder den økonomiske strategi.

”Vi har en bundsolid økonomi og vi har samtidig gjort en del for klimaet og for udviklingen af byen. Man kan sige, at vi i dette budget viderefører det arbejde, som vi har begyndt. Det er et mere roligt budget uden de store udsving.

Coronasituationen har gjort, at vi ikke har så mange nye initiativer i gang, men at vi først og fremmest viderefører det arbejde, vi har sat i gang tidligere,” siger Jesper Würtzen.

Glade partier

Michael Jensen, gruppeformand for Dansk Folkeparti glæder sig over at være med i forliget.

”Vi er rigtig glade for at være med i en budgetaftale igen. Vi er særligt glade for en øget indsats i forhold til demens og midler til øget kompetencedækning i folkeskolen”.

Også gruppeformand for Enhedslisten, Ali Abbasi letter på hatten for det nye budget.

”Enhedslisten er meget tilfredse med indholdet i årets budgetaftale. Vi friholder kernevelfærden for besparelser og investerer i klima og natur, ” siger han.

Hos SF’s gruppeformand Ulrik Falk Sørensen er der også glæde over aftalen.

”SF er også godt tilfredse med det kommende års budgetaftale, hvor jeg særligt vil fremhæve bygningen af en ny daginstitution i Skovlunde og forbedringerne for cyklisterne”.

En ny undskyldning

Omvendt er der ikke de store smil fremme hos den borgerlige opposition i kommunalbestyrelsen. Her er der stor utilfredshed med den manglende forståelse for skattelettelser.

”Nu viser det sig, at 21 kommuner sænker skatten og Ballerup er så ikke en af dem. På trods af, at vi kunne få en helt vild kompensation, der ikke bare var høj, men som også rakte fem år frem, så ville socialdemokraterne ikke være med. Det cementerer for mig, at man af princip ikke vil give skattelettelser. Denne gang bruger man så corona som undskyldning. Der er hele tiden noget, vi skal være bange for og derfor kan man ikke sænke skatten. Den køber jeg ikke,” siger Kåre Hader Olesen, gruppeformand for Venstre, som er ærgerlig over ikke at være med.

”Vi ville gerne være med og vi har været med i de sidste syv år. Så det her handler ikke om taktik og valgkamp for os.

Der er rent faktisk endnu et budget inden valget. Vi afvejede for og imod og der var bestemt ting som vi kunne gå ind for. Men nu har vi været med og indgået mange kompromiser i årene og i år mente vi, at vi skulle sluge for meget.

Både når det kommer til skattelettelserne og til den prioritering af velfærd, som man lagde op til. Vi havde hellere set, at man brugte mere på nedslidte skoler end på nøgendans i Baltoppen eller hvad man nu har,” siger Kåre Harder Olesen.

Også den konservative Allan Kristensen er meget klar i spyttet i sin kritik af budgettet.

Fattigere Ballerup

”Der er da ting, som vi var enige om, men når det kommer til det med skatten er man argumentresistente. Vi kan få 90 procent i kompensation fra staten, hvis vi sænker skatten. Det er helt uhørt og der er endda også, omend faldende, kompensation de kommende år. Men der er intet at komme efter. Jeg mener faktisk, at Ballerup er blevet fattigere med det her. Man kunne sende mange millioner ud til borgerne, der kunne understøtte det lokale erhvervsliv og butikker, men det vil man ikke. Det kan jeg ikke stå inde for, så derfor er vi ikke med,” siger Allan Kristensen.

Budgettet forventes vedtaget endeligt den 5. oktober af kommunalbestyrelsen.