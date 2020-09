Konstant overvågning nej tak

Debat Nu kan man læse i Ballerup bladet, at Ballerup kommune vil bruge overvågning, af kolonihaverne.

Af Jan Massesson, Kornvænget 13, 1.th, Ballerup

Grunden er i følge bladet, at mange kolonihaver er for store, og man er bange for at folk vil udvide deres beboelse i takt med, at familierne får flere børn, og at der ikke er søgt om byggetilladelse til udvidelserne.

Det er en helt ny måde Ballerup vil tage i anvendelse for at overvåge folk i deres private hjem.

Man kan blive bange for, at det ikke stopper her. Måske får kommunen også den ide med, at overvåge parcelhusene i Ballerup for, at se, om der er tilbygninger der ikke står opført i bolig registret. Måske er der bygget for tæt på naboen uden at naboen er blevet spurgt.

Måske er garagen blevet for stor og mange andre ting. Hvor kan vi som indbyggere føle os trygge og private, hvis vi konstant vil blive overvåget. Så Ballerup i har vist ikke tænk dette ordenligt igennem. Det er en ommer.

Det vil nok være en overordentlig stor og omkostningstung opgave.