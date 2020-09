Økologi er fup og fidus

Debat I artiklen i Ballerup Bladet den 16. september ’Vi vil gerne leve længere og sundere – og økologisk’ kobler den anonyme skribent et langt liv og sundhed med økologi.

Af Knud Haugmark, Slåen Alle 51, Ballerup, sommeradresse

Der findes ingen evidens for, at økologisk mad er sundere og slet ikke for, at den fører til et længere liv. Så det kan de økologiske prædikanter naturligvis ikke skrive i avisen. Men den anonyme forfatter går lige til kanten. Han skriver, at ”danskerne har travlt med at leve sundt” og i den følgende sætning at ”halvdelen er begyndt at købe økologisk hver uge”.

Så skriver han om motion, overvægt, kostpyramide, mættet fedt og en stribe almindeligheder om sund levevis. Han nævner snedigt nok ikke, at størstedelen af den økologiske omsætning netop omfatter usunde fødevarer med højt indhold af mættet fedt, nemlig kød, æg og mejeriprodukter. Målt i kroner udgjorde salg heraf 33 procent af den økologiske omsætning, men i mængder over 43 procent.

Disse fødevarer er så usunde, at myndighederne for eksempel fraråder at drikke mere end en halv liter mælk om dagen. Rødt kød står heller ikke øverst i kostpyramiden. Ser man på den hjemlige produktion udgør animalske produkter næsten det hele. Hvis man vil leve klimavenligt, skal man undgå alt økologi i almindelighed og netop kød og mejerivarer i særdeleshed.

Det økologiske landbrug er en ulv i fåreklæder. Mange tror, at denne landbrugsform er godt for miljø og klima, men det er der overhovedet ingen evidens for. Økologi er ganske normalt landbrug under en meget tynd fernis af underlige regler, som tillader både antibiotika, tungmetaller, overgødskning, gyllestank, madspild, overdødelighed, halekupering, afhorning, kæmpe energiforbrug, ammoniak-, nitrat-, metan og fosforforurening og meget mere, der ellers ville stå i vejen for effektiv animalsk storproduktion.

Lone Andersen, næstformand i Landbrug&Fødevarer, presser for eksempel sine økokøer til at yde op til 60 (tres!) liter mælk om dagen.

Den økologiske paradisdrøm er et blålys. Men så længe den har sine naive tilhængere, vil en tyk strøm at skattekroner flyde ned i de velhavende økologernes lommer.

Pengene kunne bruges bedre.