Tips og tricks i en hverdag som studerende

SPONSORERET INDHOLD: Livet som studerende kan af og til være en hård nød at knække. For hvordan er det lige meningen, at man både skal kunne jonglere huslejen, det sociale liv og andre månedlige udgifter. Økonomi er noget der fylder de fleste studerendes tanker i hverdagen.

Men behøver det i virkeligheden at være så svært? Svaret er nej. For der er en masse måder hvorpå du kan spare penge og leve en helt almindelig hverdag, uden at leve af havregrød og pasta. Er du en studerende i nød? Så læs endelig med videre og få et par tips og tricks til hvordan du gør det med økonomien lidt mere overskueligt.

Det med elektronikken

Står du i en situation eller ved du at du på et tidspunkt kommer til det, hvor du har brug for en ny telefon, computer eller iPad? Nogle gange er der ihvertfald bare brug for en udskiftning, selvom det er noget der kan gøre rigtig ondt i pengepungen. Elektronik er bestemt ikke billigt og det kan derfor være en stor mundfuld at skulle finde pengene til noget nyt. Men det behøver faktisk ikke at være så dyrt. Der er mange muligheder for at købe brugt, billigt og godt elektronik. Køb derfor enten en refurbished ipad air 2 eller en brugt telefon, så du ikke behøver at gå fuldstændig bankerot.

Fordele med studiekort

Kommer du aldrig rigtig ud og udnytter byens mange gode cafeer eller butikker, fordi du ikke føler du har råd til det. Måske er det længe siden du har shoppet, fordi pengepungen ikke rækker til det. Så har du måske ikke undersøgt mulighederne med dit studiekort. Der er nemlig mange muligheder for at få gode rabatter og tilbud, ved fremvisning af et gyldigt studiekort på både tøj, mad og arrangementer i byen.

Maddag

En anden god måde at slå to fluer med et smæk, er at lave maddag med dine venner. Her sparer du både penge og får en hyggelig dag i venners lag. Det er nemlig billigere at lave mad til en masse, end at stå og lave et kæmpe måltid til dig selv hver gang. Så kan i splejse om maden og derudover bliver det bare lige den tand mere hyggeligt at lave mad. Derudover undgår du at du får købt en masse madvarer som risikerer at blive for gamle inden du får dem spist.