Endnu en bus kører på el

Linje 164 bliver en elbus, når Movia implementerer nye elbusser. Det glæder Ballerups repræsentant i Movia, Per Mortensen. Foto: MOVIA/Ulrik Jantzen

Trafik Linje 164 bliver snart en el-bus. Det glæder Ballerups repræsentant i Movia, Per Mortensen (S), der dog gerne ser, at alle busser i kommunen bliver el-drevne.

Af Anja Berth Lissner

Tager du af og til bussen fra Ballerup Station mod Gladsaxe, Vangede og videre til Nordhavn i København, så kan du se frem til en næsten lydløs bus.

Fra december 2020 til juni 2021 bliver i alt tre busser i regionen omlagt til elbusser, og en af dem er linje 164, der kører fra Ballerup Station.

Med den nye elbus er 70 procent af Ballerups bybusser eldrevne, og det glæder Per Mortensen, der er medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet og medlem af repræsentantskabet i Movia:

”Det er fantastisk med en ny elbus. Det betyder mindre støj for passagerer og dem, der bor ved siden af. Den siger ikke noget, bare sådan ’pyyyyhhh’, når den kører,” siger Per Mortensen til Balleup Bladet.

Han så gerne vil have, at samtlige buslinjer i Ballerup Kommune inklusive servicebusser bliver eldrevne.

”Det ville være nummer et hvis alle busser bliver eldrevne,” siger Per Mortensen, der selv er en flittig buspassagerer, da han ikke har kørekort.

Også borgmester Jesper Würtzen (A) hilser elbussen velkommen:

”Vi er glade for, at endnu en af buslinjerne gennem vores kommune fremover skal køre på el. Det flugter med vores mål om, at den lokale busdrift skal være fossilfri i 2030. Udbredelsen af elbusser, især på vores bynære linjer, er godt for det lokale miljø – både i forhold til forurening og støj,” siger Jesper Würtzen i en pressemeddelelse fra Movia.

Ballerup Kommune har i forvejen buslinjerne 147,156 og 157.

Fra december kommer 164 og til næste år kommer, ifølge Per Mortensen, buslinjerne 142 og 145, der også bliver omlagt til el.

Derudover kører buslinjerne 143 og 144 på biodiesel.