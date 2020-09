Kandidater til ny kultur- og talentpris søges

Kåringen af årets talenter og kulturpersoner har stor betydning for både den enkelte prismodtager, men også for kulturlivet som helhed. Her er det sidste års vinder af kulturprisen, Bjarne Aaberg, fra Ballerup musikfest. Foto: Arkivfoto

Pris De traditionsrige kommunale hæderspriser, Kultur og Talentprisen skal snart uddeles igen. Nu efterlyses kandidater.

Af Ulrich Wolf

Igennem en årrække har Ballerup Kommune uddelt kulturprisen og talentprisen til ildsjæle og kreative mennesker i Ballerup Kommune, der har gjort sig ekstra bemærket på deres felt i løbet af året.

Nu skal priserne for 2020 uddeles og derfor efterlyser Ballerup Kommune kandidater til at modtage priserne.

I år vil det hele foregå på en lidt anden måde end det plejer.

For at sidestille priserne er begge priserne nu på 15.000 kroner og desuden vil udvælgelsen af vindere ske på en ny

måde.

Ballerup Kommune har nemlig som noget nyt valgt at nominere tre kandidater til hver pris, blandt de indstillede kandidater. Blandt de nominerede, findes så den endelige vinder.

Navnene på de nominerede vil blive offentliggjort og i løbet af december måned vil de i alt seks nominerede blive portrætteret i artikler i Ballerup Bladet.

Den endelig vinder vil blive afsløret i januar 2021. Alle personer, der er bosiddende i Ballerup Kommune kan indstille kandidater til både talentprisen og kulturprisen.

Fristen for at indstille kandidater er den 2. november.

Ildsjæle og talenter

Kulturprisen gives for at påskønne kunstneriske og kreative ildsjæle i foreninger, organisationer, grupper og institutioner, der er hjemmehørende i Ballerup Kommune eller til en borger, der bor i eller udenfor kommunen. Borger udenfor kommunen skal så have tilknyt til en forening, organisati0on , gruppe eller institution i Ballerup Kommune.

Talentprisen gives til et talent, som bor i Ballerup Kommune, for at anerkende og synliggøre de af Ballerup Kommunes unge, som viser særlige evner og talenter på kulturområdet. Anerkendelsen skal være med til at styrke vækstlaget på området, så de unge kommer til at fungere som positive inspirerende forbilleder for andre unge.

Priserne er sponsoret af Danske Bank og er altså i år prismæssigt ligestillet, så hver pris udløser 15.000 kroner.

Man kan læse mere om priser og kriterier for indstilling på www.ballerup.dk/kulturpris og www.ballerup.dk/talentpris.